Bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny przedłużył umowę z Juventusem Turyn. Nowy kontrakt niespełna 30-letniego piłkarza z mistrzem Włoch ma obowiązywać do 2024 roku. "Zasłużone przedłużenie umowy, ponieważ jest świetnym bramkarzem" - czytamy na oficjalnej stronie Juventusu.

Wojniech Szczęsny przedłużył umowę z Juventusem / FILIPPO VENEZIA / PAP/EPA

Urodzony w Warszawie zawodnik trafił do słynnego klubu latem 2017 roku za 12,2 miliona euro (plus bonusy). Wtedy podpisał czteroletni kontrakt.



Wcześniej występował w Arsenalu Londyn, skąd był wypożyczany do Brentford FC (sezon 2009/10) i do Romy w latach 2015-17.



Wspaniałe uczucie, ponieważ to dowód zaufania ze strony klubu w stosunku do mnie. Jestem bardzo szczęśliwy. Będę starał się w dalszym ciągu dawać jak najwięcej w kolejnych latach w Juve. Jakie są moje cele w tym klubie? Zdobyć jeszcze więcej tytułów. Jestem tutaj do 2024 roku i chcę wygrywać wszystko. Taki jest również cel drużyny - powiedział Wojciech Szczęsny w materiale wideo dla oficjalnej strony klubu.

Zapytany o dobre relacje z sympatykami Juventusu, odpowiedział: "Dziękuję kibicom za wszystko, co od nich dostałem. (...) Obiecuję, że zawsze dam z siebie wszystko dla tego klubu" - zadeklarował Polak.



W barwach Juventusu Szczęsny dwukrotnie wywalczył mistrzostwo kraju (2018, 2019), a raz Puchar Italii (2018) i Superpuchar Włoch (2018).

Jak przypomniał we wtorek klub, Polak rozegrał w nim 84 oficjalne mecze. W Serie A puszcza średnio 0,7 bramki na mecz, co jest najlepszym wynikiem spośród golkiperów, którzy rozegrali co najmniej pięć spotkań.



W reprezentacji Polski wystąpił dotychczas 46 razy. Jest synem Macieja, byłego bramkarza kadry narodowej.