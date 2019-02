Już po raz trzeci Intel Extreme Masters czyli 13. finały mistrzostw świata w grach komputerowych będą odbywały się w Katowicach przez dwa weekendy. Rywalizacja będzie toczyć się 20-24 lutego oraz 28 lutego-3 marca. W Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędą się finały takich gier jak DotA2, Counter-Strike: Global Offensive oraz StarCraft II.

Tegoroczna edycja Intel Extreme Masters znów będzie większa od poprzedniej. Potrwa ona po raz kolejny dwa weekendy czyli w sumie sześć dni. W tym czasie w katowickim Spodku będą odbywać się finały gier, a w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie można podziwiać najnowszy sprzęt dla graczy. Zaprezentowany zostanie na ok. 15 tys. m kw. powierzchni MCK. Będzie tam około tysiąca stanowisk do grania, gdzie będzie można przetestować nowy sprzęt, ale też będą odbywały się turnieje towarzyszące.

Wystawcy co roku są coraz bardziej zróżnicowani. Przyzwyczailiśmy się do tego, że to były kiedyś firmy stricte technologiczne. Producenci komputerów, sprzętów, akcesoriów dla graczy. Od kilku lat ta tendencja się utrzymuje, że dołączają firmy z pozostałej części rynku. Tym razem odbędzie się m.in. premiera nowego modelu samochodu - mówił w rozmowie z RMF FM Aleksander Szlachetko dyrektor zarządzający ESL Polska.

W katowickim Spodku na wielkiej scenie po raz kolejny będą znów rywalizować gracze. W pierwszy weekend odbędą się finały gry DotA2, a przez dwa weekendy Counter-Strike: Global Offensive.

To są turnieje w randze Majora czyli wydawca wskazuje nas jako tych, którzy są nominowani by stworzyć turniej o tej najwyższej możliwej randze - dodaje Szlachetko.

Pula nagród przekroczy 5 mln złotych. Są to rekordowe kwoty. Rekordowa jest też długość trwania turnieju Counter-Strike. Podzielono go bowiem na cztery części. Fazę pierwszą "Minorów" mamy już za sobą - ta odbyła się w styczniu. Kolejne fazy będą rozgrywane w najbliższym czasie w ESL Arenie. Później w pierwszy weekend imprezy w MCK odbędzie się kolejna faza, a potem na głównej scenie Spodka w drugi weekend. Także w Spodku i MCK zaplanowany jest w dniach od 25 lutego do 3 marca turniej StarCraft II. Organizatorzy mają w tym roku też dla fanów gier ogromną niespodziankę.

Fortinte. Gra, która jest bezsprzecznie hitem ostatniego roku. Jest to gra, która jest niezmiernie ciekawa, jeżeli chodzi o przenikającą się rzeczywistość marketingową. Ona czerpie garściami z normalnego świata, memów, internetu i przenosi to do środka - mówi Aleksander Szlachetko dyrektor zarządzający ESL Polska.

Obecna ona będzie przez oba weekendy. Od 22 do 24 lutego odbędzie się turniej z udziałem największych influencerów i youtuberów, czyli osób, które na pewno przyciągną mnóstwo fanów. W drugi weekend od 1 do 3 marca odbędzie się turniej z najsławniejszymi graczami z całego świata. Przyjadą bardzo duże nazwiska i bardzo duże sławy grające w tę grę.

Na 28 lutego w Spodku zaplanowano Global Esports Forum 2019 - konferencję branży esportowej dla liderów, inwestorów i przedstawicieli sektora. Zebrani w spodku specjaliści będą dyskutować m.in. na temat tego czy e-sport może pojawić się na Igrzyskach Olimpijskich.

W tym roku łączna pula wszystkich nagród wyniesie blisko 10 milionów złotych. Poprzednia edycja imprezy przyciągnęła do Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach 169 tys. widzów. Transmisje z turnieju DotA2 przyciągnęły 2,2 mln oglądających jednocześnie osób, a z Counter-Strike: Global Offensive - 1,7 mln. Transmisje odbywały się w 12 językach; prowadziło je 17 stacji telewizyjnych. Podobnie jak było to w latach poprzednich, wstęp na Intel Extreme Masters jest bezpłatny. Zapłacić trzeba jedynie za bilety wcześniejszego wstępu.