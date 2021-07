Organizatorzy Tour de France wycofali zarzuty wobec kobiety, która spowodowała groźny wypadek na pierwszym etapie tego wyścigu. Trzymając transparent wysunęła się na drogę, powodując upadek Niemca Tony'ego Martina i poprzez efekt domina wielu innych kolarzy.

Kolarze po kraksie spowodowanej przez 30-latkę / Anne-Christine Poujoulat / Pool / PAP/EPA

Kobieta, 30-letnia Francuzka, została zatrzymana w środę. Podczas wyścigu wymachiwała transparentem z napisem: "Allez OPI-OMI". W wyniku spowodowanego przez nią wypadku wielu kolarzy zostało poturbowanych, w tym kilku poważnie.

Żandarmi z Landerneau w regionie Bretanii zaapelowali do świadków zdarzenia, aby zgłaszali się na policję. Jednak dzisiaj organizatorzy Tour de France wycofali zarzuty, uznając incydent za nieszczęśliwy wypadek. Zaapelowali jednak do kibiców o rozsądek.



Wycofujemy naszą skargę. Ale chcemy przypomnieć wszystkim o zasadach bezpieczeństwa podczas wyścigu. Jeśli przyjeżdżasz na Tour, trzymasz swoje dziecko, trzymasz swojego zwierzaka i nie przechodzisz niedbale przez jezdnię. A przede wszystkim szanujesz zawodników - to oni zasługują na pokazywanie na żywo w telewizji - powiedział dyrektor wyścigu Christian Prudhomme.



Tegoroczny Tour de France obfituje w kraksy. Z tego powodu kolarze wyrazili swoje niezadowolenie, protestując chwilę po starcie 4. etapu między Redon i Fougeres we wtorek.