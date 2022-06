Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce wygrali w Kolonii z węgierskim Telekomem Veszprem 37:35 (16:18) i awansowali do finału Ligi Mistrzów. W niedzielę w decydującym spotkaniu zmierzą się ze zwycięzcą drugiego sobotniego półfinału między Barcą a THW Kiel.

Łomża Vive Kielce awansowała do finału LM piłkarzy ręcznych / Sascha Steinbach / PAP/EPA

Od początku meczu rozgorzała walka o każdy centymetr parkietu. Wynik otworzył dla Telekomu Yahia Omar, który zdobył pierwsze dwie bramki dla swojej drużyny. Kielczanie po raz pierwszy na prowadzenie wyszli w piątej minucie po rzucie Szymona Sićki. Wcześniej dwiema kapitalnymi interwencjami popisał się bramkarz Vive Andreas Wolff.

Kolejny fragment spotkania należał do węgierskiej drużyny. Pięć minut później Wolffa pokonał Kentin Mahe i ekipa z Veszprem wygrywała już 7:5. W polskiej drużynie od początku skutecznością imponował Arkadiusz Moryto, który po niespełna kwadransie miał na koncie już trzy bramki, podobnie jak u rywali Yahia. W 17. min Wolff obronił rzut Mahe, ale kielczanie nie wykorzystali okazji, aby doprowadzić do remisu, gubiąc piłkę w ataku.

Kolejne minuty to show bramkarza Telekomu Rodrigo Corallesa. Vive nie potrafiło pokonać Hiszpana i w 22. min przegrywało już 11:14 (bramka Petara Nenadica). Trener polskiej ekipy zdecydował się w tym momencie na zmianę bramkarzy: Wolffa zastąpił Mateusz Kornecki. Polska drużyna dość szybko wróciła do równowagi. Za zdobywanie bramek wziął się Alex Dujshebaev. To po jego rzucie mistrzowie Polski złapali kontakt z rywalem (13:14 - 26. min). Wystarczyły jednak kolejne błędy podopiecznych trenera Tałanta Dujszebajewa i 20 sekund przed końcem pierwszej połowy Vive traciło do przeciwników trzy bramki (15:18 - Nenadic). Zespół z Kielc zdołał jeszcze odpowiedzieć trafieniem Nicolasa Turnata.

Drugą część gry kielczanie rozpoczęli z zamiarem jak najszybszego odrobienia strat. Dwie bramki zdobył Daniel Dujshebaev i był już remis 18:18. Po chwili rzut karny wykonywany przez Mahe obronił Wolff. Od 35. min Węgrzy musieli sobie radzić bez Blaza Blagotinseka, który za faul na Branko Vujovicu otrzymał czerwoną kartkę. Wykorzystała to polska drużyna, która po trafieniu Moryty wyszła na prowadzenie (21:20 - 36. min).

Rywale jeszcze nie otrząsnęli się po tym ciosie, a przegrywali już trzema bramkami (39. min - Dylan Nahi). Kolejnymi świetnymi interwencjami popisał się Wolff. Grający jak w transie polski zespół jeszcze podwyższył prowadzenie (42. min - 25:21, Vujovic). Ale ekipa z Veszprem nie zrezygnowała. W 49. min niemieckiego bramkarza Vive pokonał Nenadic i przewaga ekipy z Kielc zmalała do dwóch bramek - 29:27.

W emocjonującej końcówce zespół z Veszprem rzucił wszystkie swoje siły, ale kielczanie nie dali sobie odebrać zwycięstwa. W 53. min po bramce Daniela Dujshebaeva prowadzili 34:30 i wygraną dowieźli do końca. W niedzielę staną przed szansą wygrania Ligi Mistrzów po raz drugi.