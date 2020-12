"Sport to zdrowie..." - zapraszamy na kolejną odsłonę podcastu o sporcie, zdrowiu i nie tylko. Koncentrujemy się na subiektywnie wybranych sportowych wydarzeniach ostatnich dni i tygodni, czasami przymykając oko, po to by w trudnych czasach Covidu pomagać zdrowiu uśmiechem.

Bohaterami najnowszego odcinka są:

Maryna Gąsienica-Daniel - która wciąż podtrzymuje deklarację o olimpijskim medalu. Nabrała pewności i wie, że stać ją nawet na wygrywanie zawodów Alpejskiego Pucharu Świata.

26-latka ma na koncie w tym sezonie 9. miejsce w slalomie równoległym w Lech i 11. lokatę w slalomie gigancie w Courchevel. To jej najlepsze wyniki w karierze. Po ostatnim weekendzie FIS zaliczyło Polkę do grona #weeklywarrior.

W Courchevel wygrała po raz pierwszy w sezonie Amerykanka Mikaela Shiffrin.

Najwyższy kontrakt w historii NBA podpisany! "To jest mój dom, to jest moje miasto" - napisał na Twitterze Giannis Antetokounmpo. Przedłużył kontrakt z Milwaukee Bucks. Pięcioletnia umowa warta jest ponad 228 milionów dolarów i jest najwyższą w historii NBA!

Ale liczą się nie tylko pieniądze. "Seven In Seven - The inside story" - to historia męskiej przyjaźni Kevin Sinfield - Rob Burrow. Poznali się, kiedy jeden miał 12, drugi 14 lat. Razem grali w jednej drużynie. Burrow rok temu zapadł na nieuleczalną chorobę MND. Sinfield - kapitan, legenda drużyny Leeds Rhinos chce pomóc przyjacielowi. "Seven In Seven" - 7 maratonów w 7 dni, po to by zebrać pieniądze na badania. Dlaczego to robi?

Sinfield wyznaczył sobie za cel ukończenie każdego maratonu w mniej niż cztery godziny. Zebrać chciał 77 777 funtów dla Roba Burrowa. Próbę rozpoczął 1 grudnia...

Gdy kończył bieg na koncie zbiórki było ponad 2 miliony futów. Ile jest w tej chwili?

A propos rugby... Za trzy lata znakomita okazja, by z bliska oglądać Puchar Świata. Gospodarzem jednej z największych imprez sportowych globu będzie Francja. Do walki o trofeum najlepsi z najlepszych przystąpią po raz dziesiąty. W poniedziałek 14 grudnia w Paryżu rozlosowano grupy. Gospodarze Francuzi trafili do grupy A z Nową Zelandią, Włochami oraz jedną z ekip z Ameryki i Afryki, które wygrają eliminacje na swoim kontynencie.

Przed nami zatem pojedynek wagi ciężkiej Les Tricolores kontra All Blacks. W ostatnim meczu, jaki reprezentacja Nowej Zelandii rozgrywała w tym roku, All Black sprowadzili na ziemię Argentynę. Nie dali szans "Los Pumas" wygrywając 38:0, pieczętując zwycięstwo w całym turnieju Tri Nations.

W podcaście "Sport to zdrowie..." podsumujemy też zakończony sezon Formuły 1. Max Verstappen pewnie wygrał ostatni wyścig sezonu 2020 - Grand Prix Abu Zabi na torze Yas Marina. Na podium znalazło się także dwóch kierowców Mercedesa - Valteri Bottas i Lewis Hamilton. Sebastian Vettel dopiero 14., ale przygodę z Ferrari kończył śpiewająco...

O innych pożegnaniach w Formule 1, o tym kogo kocha Sergio Perez, jak do ostatniego tańca sezonu zapraszał Daniel Ricciardo usłyszycie w podcaście "Sport to zdrowie..." Przed startującym 22 grudnia sezonem NBA przypomnijcie sobie jak wyglądało mistrzowskie starcie Los Angeles Lakers z Miami Heat...

Co zmienia się w sezonie 2020/21? Dlaczego nie będzie Meczu Gwiazd? I jak śpiewa o koszykówce ojciec chrzestny rapu Kurtis Blow? Tomasz Staniszewski zapraszam!