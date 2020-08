Robert Kubica (BMW M4 DTM) zajął 13. miejsce w sobotnim wyścigu serii DTM na niemieckim torze Lausitzring. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM).

Robert Kubica / PHILIPPE NANCHINO / MPS AGENCY / PAP/EPA

Drugie miejsce ze stratą 2,870 s zajął kierowca z RPA Sheldon van der Linde (BMW M4 DTM), a trzecie Holender Robin Frijns (Audi RS 5 DTM) - strata 7,513 s.

Kubica był wolniejszy od Muellera o 1.07,388. Polak dobrze pojechał w końcówce wyścigu, gdzie osiągał czasy zbliżone do kierowców z czołowej dziesiątki.



Mueller odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo w sezonie, choć w drugim wyścigu na Spa nie stanął na najwyższym podium. Tam triumfował Niemiec Rene Rast (Audi), ale otrzymał karę 10 s za niezgodne w przepisami zachowanie na torze i spadł na trzecie miejsce, a wygrana przypadła Szwajcarowi, którzy na torze był drugi.



W sobotę na torze Lausitzring Mueller prowadził praktycznie od startu do mety, pozycję lidera na krótko stracił tylko wtedy, gdy zjechał do pit stopu na zmianę opon.



Słabiej niż się można było spodziewać tym razem pojechał obrońca tytułu Rast. Zajął tylko siódme miejsce, stracił do Muellera ponad 20 s. To sporo, tym bardziej, że nie było żadnych problemów z aurą, nie padało, jeżdżono w takich samych warunkach jak podczas treningów i kwalifikacji.



Nie było także żadnych poważniejszych "starć" między zawodnikami, samochód bezpieczeństwa wyjechał na tor tylko raz, gdy trzeba usunąć zagrażające bezpieczeństwu, stojące na poboczu, uszkodzone Audi Francuza Loica Duvala.



Kubica przez pewien czas jechał na piątej pozycji. Ale to było tylko wynikiem opóźnionego pit stopu, Polak jako ostatni w stawce 16 kierowców zjechał na zmianę opon. Na tor wrócił jako 13 i na takiej pozycji dojechał do mety.



Po trzech wyścigach w sezonie liderem jest Mueller, który ma już 80 pkt. Drugi jest Frijns z dorobkiem 43 pkt, a trzeci Rast - 35 pkt.



W niedzielę drugi wyścig na torze Lausitzring, start o godz. 13:30.



Wyniki:

1. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) 55 minut + jedno okrążenie

2. Sheldon van der Linde (RPA/BMW M4 DTM) strata 2,870 s

3. Robin Frijns (Holandia/Audi RS 5 DTM) 7,513

4. Marco Wittmann (Niemcy/BMW M4 DTM) 7,861

5. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) 14,569

6. Ferdinand von Habsburg (Austria/Audi RS 5 DTM) 20,226

7. Rene Rast (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 20,679

8. Jamie Green (W. Brytania/Audi RS 5 DTM) 24,914

...

13. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 1.07,388