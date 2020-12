Władze Bayernu Monachium nie ukrywają radości z sukcesu napastnika tego zespołu i reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego, który został wybrany Piłkarzem Roku w plebiscycie FIFA. "Trudno mi wyrazić słowami, jak bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi" - przyznał Karl-Heinz Rummenigge.

Robert Lewandowski / STUART FRANKLIN / POOL / AFP / PAP/EPA

Robert Lewandowski w finałowej trójce plebiscytu okazał się lepszy od sław futbolu - Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego.

Trudno mi dzisiaj wyrazić słowami, jak bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi. FC Bayern nigdy w swojej historii nie miał Piłkarza Roku na świecie, a Robert Lewandowski więcej niż bardzo zasłużył na to wyróżnienie. Myślę, że to wspaniały gest, iż prezydent FIFA Gianni Infantino przybył aż do Monachium, aby mu to przekazać. To nagroda za to, że Robert przez wiele lat codziennie poświęcał wszystko, aby osiągnąć swoje wielkie cele. Jesteśmy dumni, że razem z nim tworzymy historię - oświadczył cytowany na stronie klubu Rummenigge, szef futbolu w Bayernie, były znakomity zawodnik.

Docenił też m.in. wyróżnienie dla Manuera Neuera (Bramkarza Roku) i drugie miejsce w kategorii Trener Roku dla Hansiego Flicka, który przegrał minimalnie z Juergenem Kloppem z Liverpoolu.

Manuel absolutnie zasługuje na tytuł najlepszego bramkarza świata. Podniósł grę bramkarzy na zupełnie nowy poziom, dla mnie jest najlepszym golkiperem w historii piłki. Oczywiście gratulujemy również Juergenowi Kloppowi, że został wybrany najlepszym trenerem świata, ale Hansi Flick zdobył pięć tytułów w 2020 roku i preferuje futbol, w którym można się zakochać. Wiemy, że jest świetnym trenerem. Rozumiem, że decyzja była niesamowicie bliska i bez wątpienia Hansi zasłużyłby na ten tytuł - przyznał Rummenigge.

Wspaniały wynik ogólny dopełnia fakt, że Lewandowski, Joshua Kimmich i Alphonso Davies, a także nasz były gracz Thiago Alcantara, zostali wybrani do Drużyny Roku - dodał.

"Robert to wyjątkowa osobowość naszego klubu"

Prezydent klubu Herbert Hainer oświadczył, że to dzień dumy dla Bayernu. W przypadku Lewandowskiego podkreślił nie tylko jego skuteczność, ale też zachowanie na boisku.

W imieniu całego klubu serdecznie gratuluję Robertowi Lewandowskiemu tej nagrody. Jako napastnik wyznaczył standardy na całym świecie, ponieważ błyszczy nie tylko wieloma bramkami, ale także swoim zachowaniem na boisku. Robert to kompletny napastnik, prawdziwy lider i wyjątkowa osobowość naszego klubu - przyznał.

A o Neuerze powiedział: "Od lat udowadnia, że jest numerem jeden na świecie. Bez względu na to, który napastnik biegnie w jego kierunku, z Neuerem w bramce dużo potrzeba, aby piłka przekroczyła linię".

Z kolei dyrektor sportowy bawarskiego klubu Hasan Salihamidzic stwierdził, że trudno sobie wyobrazić Bayern bez Lewandowskiego.

Robert jest wzorowym profesjonalistą, stał się światowej klasy napastnikiem i graczem zespołowym w Bayernie. Cieszy się największym szacunkiem i nadal jest głodny celów. Już widzi następny szczyt, kolejne wyzwanie, zawsze chce zdobywać tytuły i ustanawiać rekordy. To jeden z powodów, dla których sześć lat temu dołączył do naszego klubu. Trudno sobie wyobrazić Monachium bez Roberta - stwierdził były piłkarz Bayernu oraz reprezentacji Bośni i Hercegowiny.

W plebiscycie FIFA uczestniczyli selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze, a także internauci. Każda z głosujących grup miała 25-procentowy udział w końcowym rozstrzygnięciu.

W poprzednim sezonie Lewandowski sięgnął z Bayernem po triumf w Lidze Mistrzów, niemieckiej ekstraklasie i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM - 15, zaś w Pucharze Niemiec sześć.

W sezonie 2020/21 też imponuje skutecznością. Po 12 kolejkach Bundesligi ma 15 goli i jest na czele klasyfikacji strzelców. W Champions League zdobył na razie trzy bramki.