Piłkarski mistrz Anglii Manchester City przekazał jedzenie i kwiaty na cele dobroczynne. Wszystko trafiło do lokalnej społeczności. Ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa odwołane zostały mecze ligowe „The Citizens” z Arsenalem Londyn i Burnley.

Premier League zawieszona / TIM KEETON / PAP/EPA

W środę (11 marca) Manchester City miał rozegrać zaległe spotkanie z Arsenalem, zaś w sobotę (14 marca) zaplanowana była potyczka z Burnley w 30. kolejce. Jednak ze względu na obecną sytuację, rozgrywki w Anglii zostały zawieszone do 3 kwietnia.

Manchester City poinformował, że jedzenie przygotowane do sprzedaży na Etihad Stadium podczas meczów z Arsenalem i Burnley, przekazano - wspólnie z partnerem cateringowym - kilku lokalnym organizacjom charytatywnym. Natomiast kwiaty, które miały być umieszczone wokół stadionu w sobotę, podarowano domowi opieki w Newton Heath.



Na podobne gesty zdecydowano się także w takich klubach, jak m.in. Aston Villa Birmingham, Brighton & Hove Albion i Newcastle United.



W poprzednim sezonie piłkarze "The Citizens" po raz szósty w historii i drugi z rzędu zdobyli mistrzostwo Anglii. Obecnie zajmują drugie miejsce, ale z ogromną, 25-punktową stratą do Liverpoolu.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas blisko 148 tys. przypadków zakażenia i ponad 5,5 tys. zgonów.

