"W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostały przełożone" - poinformował w komunikacie Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.

Na razie nie wiadomo, kiedy piłkarze wrócą do gry. W wydanym oświadczeniu spółka zaznacza, że wszystko zależy od wtorkowych ustaleń UEFA.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że wczoraj przedstawiciele klubów Ekstraklasy na spotkaniu z PZPN-em zaznaczali, że chcą normalnie rozgrywać spotkania

Na wtorek zaplanowana jest wideokonferencja 55 narodowych europejskich federacji piłkarskich, podczas której zostanie omówiona aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Według "L'Equipe", a także anonimowego źródła agencji AP, UEFA jest bliska podjęcia decyzji o przełożeniu zbliżających się mistrzostw Europy. Dałoby to czas na dokończenie rozgrywek ligowych i w europejskich pucharach. UEFA musiałaby jednak zawrzeć porozumienie ze światową federacja FIFA, która na przyszły rok zaplanowała klubowe mistrzostwa świata w nowym formacie.



W zależności od ustaleń będziemy działać na bieżąco w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i klubami - dodał Animucki.



Po 26 kolejkach liderem jest Legia Warszawa, która o osiem punktów wyprzedza obrońcę tytułu Piasta Gliwice



PZPN poinformował natomiast, że nie odbędą się zaplanowane na najbliższy weekend mecze 23. kolejki pierwszej i drugiej ligi. O taką decyzję związku od wczoraj starały się kluby drugoligowe.



Polski Związek Piłki Nożnej podkreśla, iż zdrowie zawodników i wszystkich uczestników rozgrywek zawsze było i jest dla PZPN najwyższą wartością - napisano w oświadczeniu.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 126 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,9 tys. zgonw zarażonych wirusem. W Polsce odnotowano 64 przypadki choroby, w tym jeden śmiertelny.