Dwa tygodnie gry i koniec - przed nami ostatnia kolejka STATSCORE Futsal Ekstraklasy przed przerwą reprezentacyjną. I choć powołania zostały już rozesłane, to walka o skład zacznie się już w najbliższy weekend.

/ Fot. Sławomir Kowalski /

Pierwszy tego przykład będziemy mieć w Lubawie. W hicie kolejki miejscowy Constract podejmie Acanę Orła Jelcz-Laskowice. W składzie obu drużyn znajduje się w sumie czterech naszych kadrowiczów, jednak to u gospodarzy jest ich aż trzech.

I to też oni będą faworytem spotkania. Lubawianom wciąż marzy się mistrzostwo Polski i jeśli wciąż chcą mieć na to szanse, to nie pozostaje im nic innego jak wygrana. Tym bardziej, że z Orłami jeszcze nigdy nie przegrali, a i u siebie w tym sezonie nie znaleźli jeszcze lepszych od siebie.

Pierwszy gwizdek sędziego już jutro o godzinie 12.00. Transmisja spotkania w nSport+ i na canalplus.com.

Nie mają wyjścia

Interesująco zapowiada się również rywalizacja w Gliwicach. Walcząca o utrzymanie P.A. Nova zmierzy się bowiem z MOKS Słonecznym Stokiem Białystok. I choć to przyjezdni mają aż 12 punktów przewagi nad graczami Jacka Podgórskiego, to wcale nie trzeba postrzegać ich w roli faworyta.

Gliwiczanie ostatnimi meczami udowodnili, że spokojnie mogą zdobyć jeszcze kilka punktów, a też zbytnio nie mają wyjścia, bo z kim tego nie zrobić, jak z drużyną, która znajduje się niedaleko strefy spadkowej.

Zatrzeć złe wrażenie

Do tego, że Clearex w Komprachcicach będzie chciał wygrać jak największym rezultatem nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Szanse chorzowian na medal spadły już niemalże do zera, dlatego też zawodnicy Mirosława Miozgi będą chcieli jak najszybciej zatrzeć złe wrażenie po ostatnich meczach.

Zadanie nie będzie jednak takie proste. Dreman rozpędza się z każdą kolejką i z drużyny walczącej o utrzymanie, stał się solidnym zespołem, który coraz bardziej pnie w górę tabeli. Patrząc na to, że podopieczni Jarosława Patałucha znaleźli sposób na Piasta, to mogą też znaleźć go na Clearex.

Pozostać w strefie komfortu

Dzień zakończymy z kolei w stolicy, gdzie AZS UW DARKOMP Wilanów podejmie Red Dragons Pniewy. Akademicy obecnie są pierwszym zespołem znajdującym się nad strefą spadkową i zwycięstwo z Czerwonymi Smokami z pewnością mocno by im pomogło w powiększeniu bezpiecznej przewagi.

A szanse też są na to duże. AZS u siebie punktuje bardzo regularnie, w rundzie jesiennej wygrał z drużyną Łukasza Frajtaga, a i swoją dobrą formę potwierdził w ostatnim spotkaniu z Acaną Orłem, remisując 2:2.

Jedni ze spokojem, inni z nożem na gardle

W niedzielę zdecydowanie najciekawiej zapowiada się spotkanie AZS-u UŚ Katowice z FC Reiter Toruń. Katowiczanie po zmianie trenera wygrali z Clearexem aż 6:2 i można ich realnie brać za zespół, który jeszcze może uciec spod topora spadku.

Problem ten nie dotyczy GI Malepszy Futsal Leszno oraz Teamu Lębork. Obie drużyny utrzymanie mają już praktycznie pewne i ze spokojem mogą patrzeć w przyszłość. Ta najbliższa ciekawie pisze się szczególnie dla Sebastiana Wojciechowskiego i Mateusza Madziąga, których kolejny raz będziemy mogli na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Komplet spotkań 23. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy

Constract Lubawa - Acana Orzeł Jelcz-Laskowice, 20 lutego, godz. 12.00 (nSport+)

P.A. Nova Gliwice - MOKS Słoneczny Stok Białystok, 20 lutego, godz. 17.00 (TVcom.pl)

Dreman Opole Komprachcice - Clearex Chorzów, 20 lutego, godz. 18.00 (TVcom.pl)

AZS UW DARKOMP Wilanów - Red Dragons Pniewy, 20 lutego, godz. 19.00 (TVcom.pl)

GI Malepszy Futsal Leszno - Team Lębork, 21 lutego, godz. 17.00 (TVcom.pl)

AZS UŚ Katowice - FC Reiter Toruń, 21 lutego, godz. 18.30 (TVcom.pl)

Fit-Morning Gredar Team Brzeg - Red Devils Chojnice, 27 lutego, godz. 18.00 (TVcom.pl)

Gatta Active Zduńska Wola - Rekord Bielsko-Biała 0:5 (walkower)

Pauza: Piast Gliwice