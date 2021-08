Piłkarze Legii Warszawa zremisowali na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb 1:1 (0:0) w pierwszym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rewanż rozegrany zostanie w Warszawie 10 sierpnia.

Bramki w Zagrzebiu padały w drugiej połowie. Najpierw to gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce głową w 59. minucie Bruno Petkovica, a do remisu doprowadził w 82. minucie Ernest Muci.

Rewanż zaplanowany jest 10 sierpnia w Warszawie.



We wtorek Crvena Zvezda Belgrad zremisowała u siebie z Sheriffem Tyraspol 1:1. Z lepszym w tej parze zagra w kolejnej fazie Legia Warszawa, jeśli wcześniej upora się z Dinamem Zagrzeb.



Obie bramki padły w pierwszej połowie. W 33. minucie prowadzenie gościom dał Kolumbijczyk Frank Castaneda, a tuż przed przerwą wyrównał Francuz Lois Diony. Serbski zespół kończył mecz w dziesiątkę. W 58. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Gabończyk Guelor Kanga.



Łącznie, aby awansować do Ligi Mistrzów, trzeba wyeliminować czterech rywali.



Jeśli Legia nie poradzi sobie w dwumeczu z Dinamem, wystąpi w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy, a jeżeli tam przegra, zagra w fazie grupowej nowej Ligi Konferencji (trzeci poziom rozgrywek UEFA).



Wyniki pierwszych meczów 3. rundy eliminacji piłkarskiej LM (rewanże 10 sierpnia):



środa, 4 sierpnia



ścieżka mistrzowska

Dinamo Zagrzeb - Legia Warszawa 1:1 (0:0)

Ferencvarosi TC - Slavia Praga 2:0 (1:0)

ścieżka ligowa

Spartak Moskwa - Benfica Lizbona 0:2 (0:0)

wtorek, 3 sierpnia

ścieżka mistrzowska

Malmoe FF - Rangers FC 2:1 (0:0)

CFR Cluj - Young Boys Berno 1:1 (1:0)

Olympiakos Pireus - Łudogorec Razgrad 1:1 (0:0)

Crvena Zvezda Belgrad - Sheriff Tyraspol 1:1 (0:0)

ścieżka ligowa

Sparta Praga - AS Monaco 0:2 (0:1)

PSV Eindhoven - FC Midtjylland 3:0 (3:0)

KRC Genk - Szachtar Donieck 1:2 (1:0)