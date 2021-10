Hiszpański koszykarz Pau Gasol, mistrz świata z 2006 roku i dwukrotny srebrny medalista olimpijski, ogłosił zakończenie kariery. 41-letni sportowiec w dorobku ma również m.in. dwa triumfy w lidze NBA w barwach Los Angeles Lakers.

Pau Gasol / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

O swojej decyzji Gasol poinformował w barcelońskiej operze Liceu. W specjalnej uroczystości udział wzięli m.in. członkowie jego rodziny, przyjaciele i dziennikarze.

W czasie ceremonii Hiszpan wspomniał zmarłego Kobe Bryanta. Chciałbym wspomnieć Kobe’ego Bryanta. Bardzo chciałbym, żebyś tu był, ale takie jest życie, czasami bardzo niesprawiedliwe. Brakuje nam go, podobnie jak jego córki Gianny. Nauczył mnie, jak być lepszym liderem, lepszym zawodnikiem. Dzięki niemu zrozumiałem, co znaczy być mistrzem. Zawsze był dla mnie niczym starszy brat - powiedział.



Hiszpan zdobył z drużyną narodową mistrzostwo świata w 2006 r., srebro igrzysk w 2008 (Pekin) i 2012 (Londyn) oraz olimpijski brąz w 2016 w Rio de Janeiro, a także siedem medali mistrzostw Europy, w tym trzy złote (2009, 2011 i 2015). Na początku tego roku wznowił karierę po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy. Po powrocie pomógł zespołowi FC Barcelona w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii.



Jego młodszy o pięć lat brat Marc również do niedawna był koszykarzem hiszpańskiej kadry, jednak na początku sierpnia rodzeństwo powiadomiło oficjalnie o zakończeniu kariery reprezentacyjnej.