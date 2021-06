Adam Waczyński – były kapitan i jeden z najbardziej doświadczonych koszykarzy reprezentacji Polski – opuścił zgrupowanie kadry w Gliwicach – poinformował Polski Związek Koszykówki. Decyzję w tej sprawie podjął trener Mike Taylor.

Adam Waczyński / Andrzej Grygiel / PAP

Biało-czerwoni przygotowują się w Gliwicach do kwalifikacji olimpijskich w Kownie. Polski Związek Koszykówki poinformował, że Adam Waczyński był niezadowolony ze sposobu wyboru kapitana drużyny. W czwartek Taylor zdecydował, że będzie nim Mateusz Ponitka. Koszykarz rozmawiał o tym wyborze ze szkoleniowcem i poinformował, że chce opuścić zgrupowanie.



W piątek rano odbyła się kolejna rozmowa pomiędzy zawodnikiem i trenerem. Wtedy Waczyński wyraził chęć pozostania. Jednak Taylor postanowił, że zawodnik opuści zgrupowanie w Gliwicach.



W piątek wieczorem Polska zmierzy się towarzysko z Łotwą.



31-letni Adam Waczyński rozegrał 149 meczów w reprezentacji i zdobył 1367 pkt. Nie po raz pierwszy doszło do konfliktu na linii zawodnik - trener i federacja. Poprzednie nieporozumienia spowodowały, że Waczyński nie był powoływany do kadry w 2020 r.



Reprezentacja będzie przygotowywała się do turnieju kwalifikacyjnego w 14-osobowym składzie. Do kadry - już w Kownie - ma dołączyć naturalizowany Amerykanin A.J. Slaughter.