Patryk Klimala został oficjalnie zawodnikiem Celticu Glasgow. 21-letni napastnik podpisał z zespołem The Bhoys trzyipółletni kontrakt. Do drużyny mistrza Szkocji trafił z Jagiellonii Białystok.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Zimowe okno transferowe obfituje w pożegnania polskich snajperów z ekstraklasą. Adam Buksa związał się z amerykańskim New England Revolution, Jarosław Niezgoda podążył tą samą drogą i również przebywa za oceanem, gdzie finalizuje przenosiny do Portland Timbers. Na Zachód wybrał się również Patryk Klimala, lecz nie w tak długą podróż, bowiem osiadł w Glasgow. Snajper Jagiellonii Białystok podpisał trzyipółletni kontrakt z tamtejszym Celtikiem. The Bhoys zapłacili za 21-latka 3,5 miliona funtów - pisze Onet.

Jest to dla mnie duże wyzwanie. To duży klub z dużymi możliwościami. Częściowo spełniło się moje marzenie o występach dla tak dużego klubu. To również stres dla mnie, ale mam nadzieję, że sobie z nim poradzę. W ostatnich 24 godzinach myślałem tylko o tym, żeby w końcu przyjechać do klubu. Poznać działaczy, poczuć atmosferę stadionu. Cieszę się, że tutaj jestem - powiedział Klimala w pierwszej rozmowie po transferze dla Celtic TV.

Napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski w rundzie jesiennej ekstraklasy rozegrał 17 spotkań, w których zdobył siedem bramek.

Celtic to aktualny lider Scottish Premiership i 50-krotny mistrz kraju. Drużyna na wiosnę będzie też grać w fazie pucharowej Ligi Europy. Szkoci zmierzą się z duńską FC Kopenhagą.