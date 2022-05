Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 od porażki w Ramat Gan z Francją 1:6 (0:4) rozpoczęła udział w mistrzostwach Europy w Izraelu. Biało-czerwoni ustępowali rywalom co najmniej o klasę. Bramki tracili po prostych błędach, a sami mieli duże problemy z wypracowaniem pozycji strzeleckiej. Francuzi przez cały mecz grali z dużą pewnością siebie, umiejętnie wykorzystując lepsze wyszkolenie techniczne.

Mecz Mistrzostw Europy do lat 17 Niemcy - Włochy / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Jedynego gola dla reprezentacji Polski, po kontrze, w 74. min zdobył rezerwowy Dawid Drachal.



Po przerwie w ekipie "Trójkolorowych" wystąpił Elyaz Zidane, syn słynnego mistrza Europy i mistrza świata - Zinedine Zidane.



Kolejnymi rywalami występujących w grupie B podopiecznych trenera Dariusza Gęsiora będzie w czwartek Holandia, a trzy dni później Bułgaria - wszystkie te mecze zostaną rozegrane o godz. 16:30 polskiego czasu.



Mistrzostwa Europy U-17 od siedmiu lat odbywają się w formacie z 16 drużynami, wcześniej uczestniczyło osiem. Do ćwierćfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z czterech grup. Rywalizacja w Izraelu zakończy się 1 czerwca.



W latach 1982-2001 rozgrywano mistrzostwa Europy do lat 16. Dopiero od 2002 ten turniej odbywa się jako U-17.



Dwie poprzednie edycje - w 2020 i 2021 roku - odwołano z powodu pandemii koronawirusa. W 2019 roku mistrzem została Holandia.



W polskim futbolu turnieje w tych kategoriach wiekowych kojarzą się bardzo dobrze. W 1993 roku biało-czerwoni, prowadzeni przez Andrzeja Zamilskiego, triumfowali w imprezie (wówczas do lat 16). Natomiast w 1999 roku, pod wodzą Michała Globisza, zajęli drugie miejsce (również do lat 16).



W kolekcji jest także brąz ME U-16 z 1990 roku, kiedy trenerem był Wiktor Stasiuk.



Po raz ostatni polscy piłkarze występowali w ME do lat 17 w 2012 roku - drużyna Marcina Dorny dotarła wówczas do półfinału (nie rozgrywano meczu o brąz).