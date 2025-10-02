Jaka przyszłość zawodowa czeka Michała Probierza - byłego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, który pożegnał się z nią po głośnym sporze z Robertem Lewandowskim? Portal Aladop.kz twierdzi, że Polak jest jednym z trzech kandydatów na trenera kadry Kazachstanu.

Michał Probierz / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Według kazachskiego portalu, rywalami Michała Probierza w walce o nowe stanowisko są Massimo Carrera - były włoski piłkarz i Jan Olof Andresson, który w przeszłości pracował m.in. z kadrą Szwecji.

Na razie Probierz nie odniósł się w mediach społecznościowych do spekulacji dotyczących jego przyszłości. Jego ostatni wpis dotyczący futbolu na portalu X pochodzi z lipca. "Janek, trzymam za Ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA" - pisał wtedy, zwracając się do Jana Urbana, który przejął po nim prowadzenie piłkarskiej reprezentacji Polski.

W czerwcu Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Prowadził kadrę od września 2023 roku.

Kilka dni wcześniej PZPN ogłosił, że decyzją Probierza Robert Lewandowski został pozbawiony funkcji kapitana drużyny narodowej, a nowym kapitanem został Piotr Zieliński.

Robert Lewandowski błyskawicznie zareagował na lakoniczny komunikat. Poinformował o rezygnacji z gry w reprezentacji Polski, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. Tłumaczył decyzję utratą zaufania do selekcjonera i okolicznościami.