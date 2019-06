Jak spekulują angielskie media, Krystian Bielik chce opuścić Arsenal Londyn. Polski obrońca, który bardzo dobrze zaprezentował się podczas mistrzostw Europy do lat 21 chce występować w podstawowym składzie, a w drużynie „Kanonierów” nie jest tego pewien.

Krystian Bielik / PAP/EPA/ALESSIO TARPINI / PAP/EPA

W poprzednim sezonie Bielik był wypożyczony do Charlton Athletic, gdzie pokazał się z dobrej strony. Zdobył kluczową bramkę w barażach League One przeciwko Doncaster i był jednym z najlepszych piłkarzy młodzieżowej reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy do lat 21.

Jak informuje "The Sun", Bielik skłania się jednak ku odejściu z Arsenalu, nie mając szans na regularną grę, a ofert mu nie brakuje. Zapytanie w jego sprawie złożyły już kluby z Anglii, Niemiec, Włoch, Holandii i Belgii - pisze Onet.

Odejście Bielika może się nie spodobać kibicom Arsenalu, którzy już kilka razy chcieli, żeby trener postawił na Polaka. Do tej pory Bielik zagrał dwa spotkania w barwach "Kanonierów". Nie zaliczył jeszcze występu w Premier League.

Brak zainteresowania nim ze strony menedżera Unaia Emery'ego, gazeta nazywa zaskakującym, zwłaszcza, że klub przed kolejnym sezonem nie planuje dokonać spektakularnych transferów. "The Sun" dodaje, że Emery nawet nie porozmawiał z Bielikiem, który aktualnie po mistrzostwach Europy do lat 21 przebywa na wakacjach w Grecji.