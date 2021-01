Magda Linette będzie musiała przejść operację kolana i straci pierwsze tygodnie sezonu 2021. Polska tenisistka o swojej decyzji poinformowała na Twitterze. To oznacza, że nie zagra m.in. w rozpoczynającym się 8 lutego wielkoszlemowym Australian Open.

Magda Linette / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Uwielbiam Australię i każdy turniej, który tam rozgrywam, dlatego ta decyzja była bardzo trudna, ale niestety konieczna - napisała na Twitterze zajmująca 40. miejsce w światowym rankingu 28-letnia Linette.

Dodała, że dwa dni temu kontuzja, którą leczyła od siedmiu tygodni, znacząco się pogorszyła.



Będę musiała się poddać zabiegowi. Jestem w najlepszych możliwych rękach co do diagnozy, leczenia i rehabilitacji, dlatego nie mogę się już doczekać, kiedy będę mogła wrócić zdrowsza i silniejsza niż kiedykolwiek - przyznała.



Poznanianka miała rozpocząć w Australii sezon pod wodzą nowego trenera Chorwata Nikoli Horvata. W głównej drabince wielkoszlemowych zmagań startowała nieprzerwanie od French Open 2015. W Melbourne najlepiej poszło jej w 2018 roku, gdy dotarła do trzeciej rundy. To jej najlepszy wynik w imprezach tej rangi, który osiągnęła także we wszystkich pozostałych odsłonach Wielkiego Szlema.



W tegorocznej edycji Australian Open, która rozpocznie się 8 lutego, wystąpi więc troje polskich singlistów - Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Eliminacji w Dubaju nie przeszły Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, a Magdalena Fręch z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19 nie została do nich dopuszczona.