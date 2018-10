​Fiński kierowca formuły 1 Kimi Raikkonen przed Grand Prix Japonii zaskoczył dziennikarzy prezentując tomik własnej poezji haiku, która była pisana przez wiele lat w "chwilach zadumy".

Kimi Raikkonen / DIEGO AZUBEL / PAP/EPA

Jest to już druga publikacja mistrza świata z 2007 roku. 16 sierpnia ukazała się autobiografia, która w Finlandii przekroczyła już nakład 100 tysięcy egzemplarzy, drukowane jest już czwarte wydanie, a kilkanaście zagranicznych wydawnictw kupiło prawa do tłumaczenia.

Tym razem jest to poezja w formie haiku, w której każdy wiersz składa się z 17 sylab i trzech linijek w kompozycji 5+7+5.



Jak wyjaśnił prawnik kierowcy Sami Vila jest to twórczość absolutnie własna, a forma i czas prezentacji jest nie tylko ukłonem w stronę Japonii. Wybrana została z powodu odpowiadającej autorowi mentalnie struktury, która jest bardzo popularna w Skandynawii, a szczególnie ulubiona przez słynących z małomówności Finów.



Kimi od lat spisywał swoje odczucia w różnych chwilach zadumy nad życiem i podczas przemyśleń nad nim i to od razu po angielsku. Teraz powstał z nich tomik, z którego autor jest bardzo dumny - powiedział Vila fińskiej gazecie "Ilta-Sanomat".



Wyjaśnił też, że za wydaniem tomiku stoi jeden ze sponsorów kierowcy.

