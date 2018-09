Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał po raz trzeci w karierze wyścig o Grand Prix Rosji, 16. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Kierowca teamu Mercedes GP umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Lewis Hamilton (z prawej) i Valtteri Bottas świętują sukces w GP Rosji / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Hamilton triumfował w Soczi także na inaugurację w 2014 roku oraz w kolejnym sezonie. Obecnie ma 306 punktów i o 50 wyprzedza drugiego w klasyfikacji generalnej Niemca Sebastiana Vettela (Ferrari), który w niedzielę zajął trzecie miejsce. Na drugim stopniu podium stanął Fin Valtteri Bottas (Mercedes GP).



Nie ma wątpliwości, że Bottas, który startował z pierwszej pozycji, przepuścił Hamiltona na polecenie teamu. Tłumaczono mu, że Brytyjczyk zgłosił drobną awarię i potrzebował "zasłony" przed atakami Vettela, żeby dotrzeć do mety przed Niemcem.



Jednak kilka okrążeń przed metą Vettel był już o dobre kilka sekund z tyłu, a Bottas spytał: Będziemy się ścigać?. W odpowiedzi usłyszał: Pozycje zostają takie, jakie są. Porozmawiamy o tym później.



Podobną wiadomość otrzymał także po minięciu linii mety od szefa Mercedesa GP Toto Wolffa: To dla ciebie trudny dzień, dla nas też. Podyskutujemy o tym później, kiedy się spotkamy, i wszystko wyjaśnimy"



To dobry wynik dla naszego zespołu, zdobyliśmy maksimum punktów. Ale wszyscy widzieli... to był trudny wyścig. Jest jak jest - powiedział na mecie wyraźnie poirytowany Fin.



Zwycięstwo przybliżyło Hamiltona do piątego tytułu mistrzowskiego. Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć wyścigów. W każdym za wygraną przyznane będzie 25 punktów.



Valtteri spisał się znakomicie w ten weekend. Przepuścił mnie i jest prawdziwym gentlemanem. On nie walczy o tytuł jak ja. Normalnie byłbym w euforii, że Mercedes zajął dwa pierwsze miejsca, ale rozumiem, jak trudne to było dla Valtteriego. Zasługiwał na zwycięstwo - skomentował Brytyjczyk.



Na czwartej pozycji uplasował się Fin Kimi Raikkonen (Ferrari), a dwie kolejne lokaty zajęli kierowcy Red Bulla: obchodzący w niedzielę 21. urodziny Holender Max Verstappen oraz Australijczyk Daniel Ricciardo. Obaj startowali z końcówki stawki, ponieważ zostali ukarani za wymianę silników.



Tradycyjnie słabo wypadli obaj zawodnicy zespołu Williams-Mercedes, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Kanadyjczyk Lance Stroll został sklasyfikowany na 15., a Rosjanin Siergiej Sirotkin - na 18. miejscu.







Wyniki:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:27.25,181



2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) strata 2,545



3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 7,487



4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 16,543



5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 31,016



6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 1.20,451



7. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 1.38,390



8. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1 okr.



9. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 1 okr.



10. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 1 okr.



11. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.



12. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.



13. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 1 okr.



14. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.



15. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 1 okr.



16. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 2 okr.



17. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 2 okr.



18. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 2 okr.

(nm)