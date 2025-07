Wielkie sportowe emocje, światowa czołówka zawodników i historyczna sceneria – już w lipcu 2025 roku Rynek Główny w Krakowie zamieni się w arenę zmagań najlepszych wspinaczy świata. Przed nami jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie wspinaczki sportowej – Puchar Świata na czas!

Aleksandra Mirosław. Igrzyska Olimpijskie Paris 2024 / LUKASZ KALINOWSKI / East News

Kraków dołącza do elity światowych gospodarzy

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kraków stolicą wspinaczki sportowej. Ola Mirosław: Fantastycznie jest mieć publiczność za sobą

Już 5 i 6 lipca 2025 roku w samym sercu Krakowa, na Rynku Głównym, odbędzie się Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas. To wydarzenie rangi światowej, organizowane w ramach cyklu IFSC World Cup. Tym samym Kraków dołącza do grona takich międzynarodowych lokalizacji jak Wuijang w Chinach, Jakarta w Indonezji, Chamonix we Francji czy Klagenfurt w Austrii.

Kluczowym argumentem za przyznaniem organizacji wydarzenia Krakowowi były spektakularne osiągnięcia Polek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku - złoty medal i rekord świata Aleksandry Mirosław oraz brązowy medal Aleksandry Kałuckiej.

Najlepsi na świecie przyjadą do Krakowa

Sukcesy polskich wspinaczek stały się inspiracją dla całego środowiska sportowego. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata i oficjalna ambasadorka wydarzenia, podkreśla:

Cytat "Możliwość startu w Pucharze Świata we wspinaczce sportowej w Krakowie, w sercu mojego kraju i przed własną publicznością, to spełnienie moich sportowych marzeń"

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Natalia Kałucka zajmuje obecnie trzecie miejsce, zaś Aleksandra Mirosław plasuje się na szóstej pozycji. W ostatnich zawodach w Denver Natalia Kałucka była druga po eliminacjach, a Mirosław nie startowała.

Na krakowskim Rynku Głównym zobaczymy absolutną światową elitę sportowej wspinaczki na czas - łącznie 69 zawodników i 48 zawodniczek, w tym medalistów olimpijskich, mistrzów świata oraz rekordzistów globu. Start zapowiedzieli m.in. Ljuan Deng i Yatei Zhou z Chin, Aleksandra Mirosław, Aleksandra i Natalia Kałuckie, Samuel Watson z USA (rekordzista świata), Amir Maimuratow z Kazachstanu oraz Veddriq Leonardo z Indonezji.

Eliminacje odbędą się 5 lipca - każdy z zawodników i każda z zawodniczek pobiegnie dwa biegi, a do finałów zakwalifikuje się szesnastka najlepszych. Wielki finał zaplanowano na 6 lipca.

Wspinaczkowa ściana stanie od strony Wieży Ratuszowej, a wstęp na zawody będzie wolny.

Wspinaczka sportowa na czas to dyscyplina, która zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Dynamiczna rywalizacja, błyskawiczne tempo i sportowe emocje przyciągają tłumy kibiców.