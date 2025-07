Od 1 lipca pensje minimalne lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów i opiekunów medycznych poszły w górę o 14,34 proc. To największa od lat podwyżka, która obejmuje tysiące osób zatrudnionych w szpitalach i przychodniach w całej Polsce.

Od lipca minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych wzrosły o ponad 14 procent (zdjęcie ilustracyjne)

Rekordowa podwyżka w służbie zdrowia

Lipcowe podwyżki minimalnych wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia stały się faktem. Od początku tego miesiąca lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, farmaceuci, opiekunowie medyczni oraz inni pracownicy medyczni mogą liczyć na wyższe wypłaty.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta wiąże wysokość płac z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej, publikowanym corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2024 roku GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 8181,72 zł, co oznacza wzrost o 1026,24 zł w porównaniu z rokiem poprzednim (7155,48 zł). To przekłada się na 14,34-procentową podwyżkę dla pracowników ochrony zdrowia otrzymujących pensje minimalne.

Nowe stawki minimalnych wynagrodzeń - kto ile zarabia?

Podwyżki dotyczą szerokiego grona pracowników medycznych. Największe wzrosty odczują lekarze specjaliści. Od 1 lipca zasadnicze wynagrodzenie (bez dodatków, np. za dyżury czy pracę w święta) lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją wynosi 11 863,49 zł brutto - to aż o 1488,05 zł więcej niż przed podwyżką, kiedy wynosiło 10 375,44 zł brutto.

Lekarz lub dentysta bez specjalizacji zarabia teraz co najmniej 9736,24 zł brutto (wcześniej 8515,02 zł brutto). Minimalna pensja stażysty wzrosła z kolei do 7772,63 zł brutto (z 6797,70 zł brutto).

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, psycholodzy kliniczni oraz inni pracownicy z wykształceniem magisterskim i specjalizacją otrzymują od lipca 10 554,41 zł brutto (wzrost z 9230,56 zł brutto). Tyle samo wynosi minimalne wynagrodzenie pielęgniarki lub położnej z tytułem magistra oraz specjalizacją.

Pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym (bez specjalizacji), po studiach I stopnia i ze specjalizacją, a także osoby z wykształceniem średnim i specjalizacją, mogą liczyć na minimum 8345,35 zł brutto (poprzednio 7298,58 zł brutto).

Z kolei fizjoterapeuci, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, technicy elektroradiologii i inni pracownicy ze studiami I stopnia lub wykształceniem średnim bez specjalizacji otrzymają teraz 7690,81 zł brutto (wcześniej 6726,15 zł brutto).

Minimalna pensja zasadnicza osób wykonujących zawody medyczne z wykształceniem średnim oraz opiekunów medycznych wzrosła do 7036,27 zł brutto (z 6153,71 zł brutto).

Skąd pieniądze na podwyżki? Resort zdrowia odpowiada

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy przeznaczy blisko 18 miliardów złotych na sfinansowanie lipcowych podwyżek minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz na zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych. To ogromna kwota, która ma trafić do podmiotów leczniczych w całym kraju.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OSPSP) zapowiadają, że w najbliższych tygodniach przedstawią szczegółową analizę propozycji Ministerstwa Zdrowia, w tym algorytmu podziału środków między poszczególne szpitale.