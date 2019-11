26-letnia Kim Sei Young z Korei Południowej otrzymała najwyższą premię w kobiecym golfie - 1,5 mln dol. za zwycięstwo w turnieju CME Group Tour Championship w Naples na Florydzie.

Koreanka Kim Sei Young z najwyższą premią w kobiecym golfie / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

W klasyfikacji końcowej Azjatka wyprzedziła Brytyjkę Charley Hull. Na trzeciej pozycji ex aequo uplasowały się reprezentantki Stanów Zjednoczonych Danielle Kang i Nelly Korda.



Z kolei szóste miejsce zajęła starsza siostra Nelly, Jessica Korda. To córki znanego przed laty czeskiego tenisisty Petra Kordy, zwycięzcy wielkoszlemowego Australian Open w 1998 roku w grze pojedynczej i dwa lata wcześniej w podwójnej.



Kim Sei Young odniosła na Florydzie dziesiąte w karierze zwycięstwo w imprezie cyklu LPGA Tour.



To był kolejny rok dominacji południowokoreańskich golfistek, które triumfowały w niemal połowie turniejów rangi LPGA Tour. Zawodniczki z tego kraju zanotowały 15 wygranych, a najwięcej Ko Jin Young cztery, Kim Sei Young trzy.