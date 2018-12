"Ludzie mają tego dosyć, chcemy zmiany prezesa" - mówi RMF FM Leszek Mazan, dziennikarz, publicysta i były działacz Cracovii, który wraz z 80 innymi osobami - w tym z aktywnymi obecnie działaczami - wystosował list otwarty do zarządu klubu. Autorzy listu domagają się przede wszystkim zmiany na stanowisku prezesa, czyli ustąpienia Janusza Filipiaka. "Zarząd, który nie odnosi sukcesu przez wiele lat, zazwyczaj jest zmieniany. Więc prosimy: prezesie - właścicielu Comarchu - zmień prezesa Cracovii. To nagląca potrzeba!" - czytamy w liście, o którym Leszek Mazan mówi wprost: to krzyk rozpaczy. Prezes Janusz Filipiak zarzuty odpiera, a w oświadczeniu stwierdza m.in.: "Z listu nie wynika, nie jest jasne, czy - wraz z odejściem obecnego zarządu - Comarch ma zaprzestać finansowania Cracovii. Nie wiadomo, czy autorzy znajdą innego sponsora, czy też Comarch ma dawać pieniądze, a autorzy listu się nimi zajmą".

Po lewej: trener Cracovii Michał Probierz i prezes klubu Janusz Filipiak, po prawej, na zdjęciu archiwalnym: kibice Cracovii podczas Wielkich Derbów Krakowa /Stanisław Rozpędzik /PAP

