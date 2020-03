"Na pewno jesień dla reprezentacji i kibiców będzie interesująca, ale oczywiście najpierw to co najważniejsze w tym roku, czyli mistrzostwa Europy" – tak trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport skomentował losowanie grup piłkarskiej Ligii Narodów. Rywalami biało-czerwonych będą Holandia, Włochy oraz Bośnia i Hercegowina.

Jerzy Brzęczek - trener piłkarskiej reprezentacji Polski / Leszek Szymański / PAP

To dla nas bardzo dobrze, że można rozegrać sześć meczów z czołówką europejską. Grupy na pewno są bardzo wyrównane - powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport. Po raz drugi spotykamy się z Włochami. Brakowało tylko z pierwszego koszyka Portugalii, ale są Holendrzy, którzy będą jednym z kandydatów do walki o mistrzostwo Europy. Bardzo dawno nie graliśmy z nimi w meczach o punkty. W walce o strefę medalową Euro 2020 będą liczyć się również Włosi - dodał trener biało-czerwonych.



Patrząc na potencjał, Bośnia i Hercegowina to na pewno nie jest poziom Włoch czy Holandii, ale również ma w swoich szeregach kilku wybitnych piłkarzy - analizował Brzęczek. Walczy jeszcze w barażach o udział w mistrzostwach Europy, jest przecież jednym z możliwych rywali naszej reprezentacji. Wszystko jeszcze może się wydarzyć. Na pewno to również interesujący przeciwnik - podkreślił.



Faza grupowa LN zostanie rozegrana od września do listopada 2020 roku. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021.