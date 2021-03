Robert Lewandowski strzelił trzy gole dla Bayernu Monachium w meczu 26. kolejki niemieckiej ekstraklasy z VfB Stuttgart. Polski piłkarz, który łącznie ma 35 trafień w sezonie, został zmieniony w 70. minucie. Gospodarze zwyciężyli 4:0, choć przez większość spotkania grali w dziesiątkę.

Robert Lewandowski / PAP/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL /

Wynik został ustalony już do przerwy. 32-letni napastnik trafił do siatki rywali w 18., 23. i 39. minucie. Gola strzelił też Serge Gnabry.



Bayern już od 12. minuty musiał grać w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Alphonso Daviesa.



W drugiej połowie Lewandowski mógł jeszcze poprawić swój dorobek, ale w 63. minucie w dogodnej sytuacji nie trafił z kilku metrów.



W klasyfikacji strzelców wszech czasów niemieckiej ekstraklasy Polak zajmuje drugie miejsce - ma 271 trafień.



W obecnym sezonie Lewandowski strzelił już 35 goli. Do końca pozostało jeszcze osiem kolejek, więc ma realną szansę na pobicie rekordu Gerda Muellera - 40 bramek ligowych w jednym sezonie (1971/72).



Broniący tytułu Bayern prowadzi w tabeli z dorobkiem 61 punktów. O cztery wyprzedza RB Lipsk.