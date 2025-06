74 załogi - w tym wiceliderzy rajdowych mistrzostw Europy FIA ERC Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk - wystartują w 81. Orlen Oil Rajdzie Polski z bazą w Mikołajkach na Mazurach. O tym, co nowego szykują organizatorzy w największej imprezie tego typu w naszym kraju, Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM zapytał prezesa Polskiego Związku Motorowego Michała Sikorę.

Po trzech rundach rajdowych mistrzostw Europy FIA ERC polski duet Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują 2. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Pozycję lidera musieli oddać w ręce Fina Roope Korhonena po 3. Królewskim Rajdzie Skandynawii w Szwecji. Różnica między Korhonenem a Marczykiem wynosi jednak tylko 3 pkt., co oznacza, że na Mazurach kibice będą świadkami bezpośredniego pojedynku o 1. miejsce w "generalce".



Oczywiście "nasi", czyli Miko Marczyk, Kuba Matulka - to są dla nas najważniejsze zgłoszenia. Natomiast jeśli chodzi o zawodników zagranicznych, no to rzeczywiście fenomenem ostatnich rajdów jest Roope Korhonen, który - można powiedzieć - odebrał Mikołajowi pierwsze miejsce w tabeli sezonu. Mam nadzieję, że zmieni się to po Rajdzie Polski i to właśnie Miko wyjedzie z Mikołajek jako lider. Ale jest też wielu innych, dobrych, skandynawskich zawodników, w tym "fabryczny" zawodnik Mads Ostberg, czy były zwycięzca rajdu Martins Sesks z Łotwy. Myślę, że będzie się działo - zapewnia w rozmowie z RMF FM prezes PZMot Michał Sikora.

Trasa rajdu

W tym roku organizatorzy Rajdu Polski w kwestii trasy postawili na stabilizację. Jest 14 odcinków specjalnych i 35 stref kibica. Kierowcy będą mieli do pokonania ponad 190 kilometrów.

Charakterystyka trasy oczywiście się nie zmienia, staramy się szukać w miarę podobnych odcinków, (...) one są rzeczywiście szybkie przez szczyty, zakręty. (...) Nie zmienia się także arena Mikołajki, bo to jest taki unikatowy "produkt" i unikatowy OS, który jest już od wielu, wielu lat organizowany podczas tego rajdu. Myślę, że sama oprawa powinna być ciekawa, a (...) rywalizacja sportowa na pewno będzie na najwyższym, europejskim poziomie - zapewnia prezes PZM Michał Sikora.

Inauguracja 81. Orlen Oil Rajdu Polski nastąpi w piątkowy poranek (13 czerwca), kiedy załogi pojawią się na trasie próby Baranowo. Rozegrane zostaną tam odcinki kwalifikacyjny i testowy. Tego samego dnia odbędzie się uroczysty start rywalizacji, który tradycyjnie będzie miał miejsce na rynku w Mikołajkach (Plac Wolności) po sesji autografów i wywiadów.

Prawdziwa rywalizacja rozpocznie się podczas pierwszej próby sportowej na torze Mikołajki Arena, na którym załogi pojawią się podczas rajdu dwukrotnie. W sobotę (14 czerwca) i w niedzielę (15 czerwca) na kibiców czeka jeszcze 13 prób sportowych oraz 5 stref serwisowych pozwalających z bliska obserwować pracę mechaników przy samochodach rajdowych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Organizatorzy przypominają o tym co roku: rajdy samochodowe to niebezpieczna dyscyplina sportu, w której wypadki się zdarzają. Dlatego fani powinni przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa:



Przede wszystkim pamiętajmy, żeby nie stać na zakrętach, na tych tak zwanych "wypadkowych". Szanujmy te miejsca, gdzie są specjalnego rodzaju taśmy w kolorze czerwonym, czyli tam gdzie nie można stać. Ale też słuchajmy osób funkcyjnych, które są na miejscu. Oni mają odpowiednie instrukcje, oni są odpowiednio zweryfikowani i wiedzą, jak należy kibicować - przede wszystkim gdzie należy stać, bo czasami widzimy naprawdę różne dziwne pomysły (...) komuś się wydaje, że jak stoi za drzewem, to jest bezpieczny. A to nieprawda - podkreśla prezes PZMot.

Organizatorzy spodziewają się, że na 81. Orlen Oil Rajd Polski przyjedzie kilkanaście tysięcy kibiców. Bilety można kupić na stronie: rajdpolski.pl. Tam też znajduje się cennik. Impreza odbędzie się w dniach 13-15 czerwca.



Harmonogram ORLEN OIL 81. Rajdu Polski - 4. rundy FIA ERC 2025

Piątek, 13 czerwca (1 odcinek specjalny, łącznie 2,5 km):

10:30 - 12:30 - odcinek testowy: Baranowo (6,3 km)

13:01 - odcinek kwalifikacyjny: Baranowo (6,3 km)

14:00 - 15:30 - odcinek testowy: Baranowo (6,3 km)

16:05 - 16:35 - sesja autografów (Rynek, Mikołajki)

16:35 - 17:00 - wywiady z zawodnikami (Meet the Crews)

17:00 - ceremonia startu (Rynek, Mikołajki)

19:00 - OS 1: Mikołajki Arena (2,5 km)

Sobota, 14 czerwca (7 odcinków specjalnych, łącznie 102,3 km):



8:20 - serwis A: Hotel Gołębiewski, Mikołajki (15 min)

10:00 - OS 2: Świętajno (16,3 km)

10:50 - OS 3: Olecko (20 km)

11:40 - OS 4: Stare Juchy (13,6 km)

13:35 - serwis B: Hotel Gołębiewski, Mikołajki (30 min)

15:30 - OS 5: Świętajno (16,3 km)

16:20 - OS 6: Olecko (20 km)

17:10 - OS 7: Stare Juchy (13,6 km)

19:00 - OS 8: Mikołajki Arena (2,5 km)

19:25 - serwis C: Hotel Gołębiewski, Mikołajki (45 min)

Niedziela, 15 czerwca (6 odcinków specjalnych, łącznie 85,6 km):

7:15 - serwis D: Hotel Gołębiewski, Mikołajki (15 min)

8:00 - OS 9: Mikołajki (7,6 km)

9:05 - OS 10: Pozezdrze (20 km)

10:35 - OS 11: Gmina Mrągowo (15,2 km)

11:40 - serwis E: Hotel Gołębiewski, Mikołajki (30 min)

12:40 - OS 12: Mikołajki (7,6 km)

13:45 - OS 13: Pozezdrze (20 km)

16:05 - OS 14: Gmina Mrągowo (Power Stage, 15,2 km)

17:30 - ceremonia mety (Rynek, Mikołajki)