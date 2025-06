W Polsce panuje niepokojący trend – nasze nastolatki borykają się z najniższą samooceną w całej Europie. Otylia Jędrzejczak, ikona polskiego pływania, wraz z grupą wybitnych sportsmenek, postanowiła podjąć rękawicę i zainicjować zmianę. W Bydgoszczy odbyła się niezwykła lekcja wychowania fizycznego, skierowana wyłącznie do dziewcząt, której celem było nie tylko zwrócenie uwagi na problem, ale przede wszystkim – jego przeciwdziałanie.

/ foto. Paweł Skraba /

Mistrzynie w szkołach: Sport jako narzędzie budowania pewności siebie

Inicjatywa "Mistrzynie w szkołach" to unikatowy projekt skierowany do dziewcząt z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. To właśnie w tej grupie wiekowej obserwuje się największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego, co tylko pogłębia problem niskiej samooceny.

Mówimy o tym, żeby się nie porównywać, żeby szanować siebie wzajemnie, żeby czerpać ze sportu jak najwięcej pozytywnych wartości i nie bać się sportu. Widać, że samoocena wśród naszych uczennic jest najniższa w Europie. To potwierdza się na naszych zajęciach, bo często widzę młode uczennice, które są zamknięte w sobie i mówią, że siebie nie lubią. Chcemy im pokazać, że każda jest wyjątkowa i piękna, bo ważne jest, jak się czujesz. Przede wszystkim pokazujemy młodym uczennicom, że endorfiny wychodzące ze sportu poprawiają nasze samopoczucie. Może jesteśmy spocone, może zmęczone, ale ten wyrzut endorfin, który się pojawia w naszym organizmie, podnosi poziom szczęścia - mówi Otylia Jędrzejczak, podkreślając znaczenie sportu w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

Znaczenie dobrego nauczyciela i przykładu z góry

Wśród zaproszonych mistrzyń znalazły się postaci takie jak Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Daria Pikulik, Julia Walczyk-Klimaszyk oraz Adrianna Sułek-Schubert, które podkreślały rolę motywacji i odpowiedniego podejścia nauczycieli wychowania fizycznego. Dobra atmosfera na zajęciach, dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb uczniów oraz promowanie sportu jako źródła radości i zdrowia - to elementy, które mogą zrewolucjonizować podejście młodych ludzi do aktywności fizycznej.

Dzieci nas nie słuchają, dzieci nas naśladują i myślę, że to właśnie my jesteśmy tym przykładem, który musi zaszczepiać w młodych chęć do sportu - dodaje Fularczyk-Kozłowska, podkreślając wagę bycia wzorem do naśladowania.



Kolejne kroki i przyszłość projektu

Z Bydgoszczy inicjatywa "Mistrzynie w szkołach" rusza dalej - kolejne zajęcia odbędą się 17 czerwca w Błoniu pod Warszawą. To kolejna okazja, by dotrzeć do młodych dziewcząt i przekazać im ważne przesłanie: każda z nich jest wyjątkowa, a sport może być potężnym narzędziem w budowaniu pewności siebie i samopoczucia.

Inicjatywa Otylii Jędrzejczak i jej koleżanek z ringu pokazuje, że zmiana jest możliwa. Potrzebne są jednak wspólne działania, wsparcie ze strony społeczeństwa, instytucji oraz inspirujące przykłady, które pokażą młodym dziewczętom, że mogą wszystko - wystarczy, że zaczną wierzyć w siebie.