W trzeciej kolejce eliminacji mistrzostw Europy 2020 reprezentacja Polski zagra na wyjeździe w Skopje w meczu z Macedonią Północną. Będzie to pojedynek dwóch do tej pory niepokonanych drużyn w eliminacjach. Początek meczu o 20:45.

Na początek eliminacji Polska pokonała Austrię 1:0 po bramce Krzysztofa Piątka, w drugim meczu zwyciężyła Łotwę 2:0. Bramki dla biało-czerwonych strzelali: Robert Lewandowski i Kamil Glik.

W pierwszych dwóch kolejkach dobrze zaprezentowała się także Macedonia. Na inaugurację podopieczni Igora Angelovskiego wygrali z Łotwą 3:1, by 3 dni później zremisować ze Słowenią 1:1.

Reprezentacja Macedonii Północnej zajmuje w rankingu FIFA dopiero 68. miejsce, Polacy natomiast plasują się na 20. pozycji. Mimo to trener Jerzy Brzęczek z uznaniem wypowiadał się o drużynie przeciwnika.

To miejsce nie odpowiada klasie i stylowi gry tego zespołu. Obecnie to mieszanka doświadczenia z młodością. To bardzo niewygodna drużyna, szczególnie u siebie. Na własnym boisku reprezentacja Macedonii Północnej jest nieobliczalna- podkreślał na konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

W podobnym tonie o Macedończykach wypowiadał się Maciej Rybus.

Reprezentacja Macedonii Północnej zrobiła duży postęp w porównaniu do poprzednich lat. Widać, że ma bardzo wybieganych wahadłowych, którzy często podłączają się do akcji ofensywnych. Gra opiera się na doświadczonym Goranie Pandevie. To nie jest drużyna z niższej półki - zaznaczał grający na co dzień w Lokomotiwie Moskwa obrońca.

Reprezentacja Polski ma korzystny bilans gier z tym rywalem. W trzech meczach biało-czerwoni odnieśli dwa zwycięstwa i raz zremisowali. Ostatni mecz miał miejsce 14 grudnia 2012 roku. Polacy zwyciężyli 4:1, a bramki dla naszej reprezentacji zdobywali wtedy: Arkadiusz Milik i Artur Jędrzejczyk, którzy również dzisiaj mogą zagrać w tym meczu.

Początek spotkania w Skopje o 20:45.