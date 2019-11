Piłkarze reprezentacji Polski dotarli do Jerozolimy, gdzie jutro rozegrają z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020. Na "Biało-czerwonych" w hotelu czekała grupa polskich fanów.

Spotkanie kadry z mediami / Piotr Nowak / PAP/EPA

Przy wejściu do hotelu na biało-czerwonych, którzy z Warszawy przylecieli do Tel-Awiwu, czekało kilkanaście osób, w tym dwóch lokalnych kibiców. Jednemu z nich udało się uzyskać autograf Roberta Lewandowskiego na koszulce Bayernu Monachium.







Od dzisiejszego zachodu słońca w Izraelu rozpoczyna się szabat - a to oznacza wiele ograniczeń. W trakcie szabatu Żydzi nie mogą przez dobę wykonywać żadnych prac. Nasi ludzie pojechali już wcześniej, po to, żeby być przygotowanym, żeby przygotować potrawy, bo szabat oznacza też, że nie można gotować - podkreślił rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski.



Wśród kadrowiczów, którzy przylecieli do Izraela, znaleźli się Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Piłkarze Lokomotiwu Moskwa doznali urazów przy okazji weekendowego spotkania ligi rosyjskiej i nie wiadomo, czy będą mogli w sobotę wybiec na boisko.



Wszystko przebiega zgodnie z planem