Reprezentant Polski zagra u boku Lionela Messiego? Jak podaje "El Mundo Deportivo", jednym z kandydatów do gry w Barcelonie jest... Krzysztof Piątek. "Duma Katalonii" szuka napastnika, który godnie zastąpiłby Luisa Suareza.

Krzysztof Piątek w wąskim gronie kandydatów do zastąpienia Luisa Suareza w Barcelonie

Urugwajczyk musiał przejść operację kolana i według wstępnych prognoz do gry wróci dopiero za cztery miesiące. "Krzysztof Piątek z Milanu jest jednym z celów, tym bardziej, że po przyjściu Ibrahimovicia klub coraz mniej na niego stawia" - czytamy na stronie internetowej gazety.



Snajper reprezentacji Polski ma - zdaniem "El Mundo Deportivo" - dwóch poważnych kontrkandydatów. Barcelona interesuje się bowiem Danim Olmo z Dinama Zagrzeb i Pedro Rodriguezem, któremu w czerwcu wygasa kontrakt z Chelsea.

Odmienne spojrzenie na sprawę mają włoskie media. Jak podaje Onet, Włosi wskazują, że polskiemu napastnikowi bliżej do Napoli. Klub z Neapolu chciałby sprowadzić Piątka, gdyby udało mu się odesłać do Tottenhamu Hotspur Fernando Llorente.



