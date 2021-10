Ukrainiec Witalij Szafar i Monika Jackiewicz zwyciężyli w siódmej edycji Cracovia Półmaratonu Królewskiego. W biegu na dystansie 21,097 km, z metą w Tauron Arenie Kraków, wystartowało 4 186 osób. Zwycięzcy otrzymali od organizatorów nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych.

Biegacze na starcie / Jacek Skóra / RMF FM

Biegacze wystartowali z ul. Stanisława Lema. Trasa o długości 21,097 km prowadziła wzdłuż Bulwarów Wiślanych, przez Podgórze, Planty i Rynek Główny. Finisz wyznaczono na głównej płycie Tauron Areny.

Cracovia Półmaraton Królewski: Tak wyglądało rozpoczęcie biegu Józef Polewka / RMF FM

Pierwszy na linię mety wpadł Witalij Szafar, który już po piątym kilometrze objął prowadzenie i o 45 sekund wyprzedził Tomasza Gryckę, a o minutę i 31 sekund aktualnego mistrza Polski w półmaratonie - Damiana Kabata.

W rywalizacji kobiet najlepsza była Monika Jackiewicz, która w klasyfikacji generalnej uplasowała się na piętnastym miejscu.



Bardzo zależało mi na zwycięstwie. Wynik też uzyskałam dobry, choć ta trasa jest trudna, bo nie całkiem płaska. Było też chłodno i trochę wiało, ale jestem zadowolona. Początkowo biegłam razem z Pauliną Kaczyńską, ale na szesnastym kilometrze dołączyłam do mojego trenera i narzeczonego Artura Olejarza i on "poprowadził" mnie już do mety - powiedziała na mecie Monika Jackiewicz. Miesiąc temu w Bydgoszczy została ona po raz pierwszy w karierze mistrzynią Polski w półmaratonie.



Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski: To pierwsza wielka impreza po Covidzie Józef Polewka / RMF FM

Cracovia Półmaraton Królewski to druga masowa impreza biegowa w stolicy Małopolski w tym roku. 3 października odbył się Bieg Trzech Kopców.



Cieszymy się przede wszystkim z tego, że po dwóch latach znowu się spotkamy, bo wcześniej byliśmy zmuszeni kilkakrotnie przekładać nasze imprezy - podkreślał dyrektor imprezy Krzysztof Kowal. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się cała nasza Królewska Triada Biegowa z zaplanowanym na wiosnę Cracovia Maratonem - stwierdził.

To jest pierwsza wielka impreza po Covidzie. Zeszły rok mieliśmy całkiem wyłączony - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Widać, że wszystko zaczyna ruszać powolutku. Mam nadzieję, że czwarta fala tego nie zamknie - dodał.





Wyniki 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego:

mężczyźni

1. Witalij Szafar (Ukraina) 1:03.492.

2. Tomasz Grycko (UKS Baza Władysławowo) 1:04.343.

3. Damian Kabat (WKS Zawisza Bydgoszcz) 1:05.20

kobiety

1. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin) 1:13.402.

2. Paulina Kaczyńska (WLMKS Pomorze Stargard) 1:13.593.

3. Iwona Bernardelli (KS Prefbet-Sonarol Łomża) 1:14.24