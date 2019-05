Bartosz Kurek wraca do zdrowia szybciej niż przewidywali lekarze! Atakujący Onico Warszawa i czołowy gracz siatkarskiej reprezentacji Polski przeszedł przed świętami operację kręgosłupa. Kurek przyznał, że wybiera się do Spały na pierwsze zgrupowanie przed Ligą Narodów. „To ukłon ze strony trenera” – przyznaje siatkarz, który ze względu na kontuzję, nie został powołany na mecze tych rozgrywek. Kiedy zatem najlepszy zawodnik ubiegłorocznych mistrzostw świata ponownie założy biało-czerwoną koszulkę? Czy pozostanie w Onico Warszawa? Co zrobi z niewyjaśnioną sytuacją upadłej Stoczni Szczecin? O tym wszystkim opowiedział podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami.

REKLAMA