Polska – mimo niedzielnej porażki z Holandią - awansowała do mistrzostw Europy 2022 piłkarzy ręcznych. Nasi szczypiorniści przegrali w Almere z Holandią 30:32 (16:17) w meczu grupy 5. eliminacji.

Polacy po przegranym meczu grupy F mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych ze Szwajcarią w hali "Scandinavium Arena" w Goeteborgu/ zdjęcie archiwalne / Adam Warżawa / PAP

Po zwycięstwie nad Słowenią w Opolu polscy szczypiorniści byli przed niedzielnym meczem w dosyć komfortowej sytuacji. Już remis z reprezentacją Holandii zapewniał im awans, ale porażka też nie odbierała szans. Podopieczni trenera Partyka Rombla zapowiadali jednak, że nie zamierzają kalkulować. Chcieli zrewanżować się rywalom za marcową przegraną we Wrocławiu (26:27) i zająć drugie miejsce w grupie.



Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy w trzeciej minucie prowadzili 3:1, a dwie z tych bramek zdobył rozgrywający Paris Saint-Germain Luc Steins. Nie zdeprymowało to jednak biało-czerwonych, którzy już trzy minuty później doprowadzili do remisu (3:3 - bramka Arkadiusza Moryty). Po kolejnych 180 sekundach goście prowadzili 6:4, a bramkarza Holendrów Barta Ravesbergena pokonał Tomasz Gębala.



Tego prowadzenia polscy szczypiorniści nie utrzymali jednak zbyt długo. W 12. min po bramce Aleca Smita był remis 7:7, a po chwili gospodarze wyszli na prowadzenie, po trafieniu Kaya Smitsa. Dwie minuty później Adama Morawskiego w polskiej bramce zastąpił Mateusz Kornecki. Zawodnik Vive swój pobyt na parkiecie rozpoczął od obrony rzutu Samira Benghanema. Już do końca pierwszej części gry wynik najczęściej oscylował wokół remisu, choć gospodarze kilkakrotnie wychodzili na dwubramkowe prowadzenie. Po 30 minutach podopieczni trenera Erlingura Richardssona prowadzili 17:16, po trafieniu w ostatnich sekundach Bobby'ego Schagena.



Drugą część gry Polacy rozpoczęli fatalnie. Gospodarze robili w ataku co chcieli. W 36. min Morawskiego pokonał Benghanem i prowadzili już 23:18. Po czasie wziętym przez trenera Rombla gra biało-czerwonych zaczęła wyglądać znacznie lepiej. W 39. min Holendrzy prowadzili jeszcze 24:20, ale w ciągu następnych sześciu minut Morawski zachował czyste konto, a jego koledzy z pola rzucili cztery bramki z rzędu. Na kwadrans przed końcem po szóstym trafieniu Tomasza Gębali był już remis 24:24.



Wydawało się, że polska drużyna kontroluje sytuację na boisku, ale złe demony znów powróciły. Błędy w obronie i nieskuteczność w ataku błyskawicznie wykorzystali rywale, którzy po bramce Kaya Smitsa w 51. min prowadzili 27:24, a cztery minuty później już 29:25. Biało-czerwonych stać było tylko na zmniejszenie strat. Ich "katami", podobnie jak i w pierwszym pojedynku tych drużyn, byli Smits i Steins, który w sumie zdobyli 14 bramek.



Mimo tej porażki, dzięki korzystnym wynikom w innych grupach, Polski zespół awansował do finałowego turnieju mistrzostw Europy, który w styczniu przyszłego roku zostanie rozegrany na Węgrzech i Słowacji.



Holandia: Bart Ravesbergen, Mark van den Beusken - Kay Smits 8, Luc Steins 6, Samir Benghamen 6, Rutger Ten Velde 4, Bobby Schagen 3, Jorn Smits 2, Iso Sluijters 1, , Alec Smit 1, Dani Baijens 1, Jordy Baijens, Evert Kooijman, Ivo Steins, Robin Schoenaker.



Polska: Adam Morawski, Mateusz Kornecki - Michał Daszek 6, Arkadiusz Moryto 6, Tomasz Gębala 6, Maciej Gębala 5, Michał Olejniczak 3, Szymon Sićko 3, Patryk Walczak 1, Arkadiusz Ossowski, Jan Czuwara, Rafał Przybylski, Piotr Chrapkowski.



Karne minuty: Holandia - 10, Polska - 10.

Sędziowali: Andreu Martin i Ignacio Garcia Serradilla (Hiszpania)