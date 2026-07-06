Czy opalanie nam służy? Ekspert: Słońce „odmładza”, ale tylko pod jednym warunkiem

RMF24

Wokół opalania narosło sporo mitów. Rozprawia się z nimi doktor Marek Łabno w wakacyjnym wydaniu podcastu „Lekarz Dyżurny”. Jak chronić skórę, nie rezygnując z korzyści płynących z promieni słonecznych? O tym m.in. pytał prowadzący program w Radiu RMF24 Marka Wasiluka – specjalistę medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Jak podkreśla dr Marek Wasiluk, słońce nie jest naszym wrogiem. Największym problemem jest jego nadmiar.

Jak podkreśla dr Marek Wasiluk, słońce nie jest naszym wrogiem. Największym problemem jest jego nadmiar. / Shutterstock

Choć wokół promieniowania UV narosło wiele kontrowersji, ekspert podcastu „Lekarz Dyżurny” podkreśla, że nie należy demonizować słońca. Jest ono niezwykle ważne dla całego organizmu.

Wszyscy wiedzą, że kiedy wystawiają się na słońce, czują się lepiej, mniej zestresowani i bardziej wypoczęci - pod warunkiem, że korzystamy z niego rozsądnie i nie przesadzamy – mówi dr Marek Wasiluk - specjalista medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, autor e-booka „Złap słońce, zatrzymaj młodość”.

Zdrowa skóra latem. Czy opalanie nam służy? Czas: 15:16

Nie tylko witamina D3

Najczęściej mówi się o roli słońca w produkcji witaminy D3. To jednak tylko część korzyści.

Jak wyjaśnia specjalista, ekspozycja na światło słoneczne:

wspomaga produkcję witaminy D3,

poprawia nastrój poprzez zwiększenie wydzielania serotoniny,

reguluje rytm dobowy i wydzielanie melatoniny,

może obniżać ciśnienie tętnicze,

wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego,

sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Gość programu w Radiu RMF24 jednocześnie zaznacza, że kluczowe znaczenie ma umiar.

Badania populacyjne pokazują, że osoby korzystające ze słońca rozsądnie – krótko, ale regularnie – nie tylko lepiej się czują, ale również żyją dłużej



dr Marek Wasiluk

Filtr przeciwsłoneczny? Tak, ale z głową

Czy krem z filtrem powinien towarzyszyć nam zawsze i wszędzie? Zdaniem doktora Wasiluka odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Najważniejsze jest dopasowanie ochrony do sytuacji. Inaczej należy postępować podczas wakacyjnego plażowania, a inaczej w czasie zwykłego dnia pracy.

Jeśli jesteśmy na urlopie, szczególnie w ciepłych krajach, gdzie promieniowanie jest silniejsze, musimy bardzo rygorystycznie używać filtrów. Używamy najmocniejszych, czyli SPF 50. Natomiast jeśli ktoś latem pracuje w biurze i na słońcu spędza jedynie kilka minut dziennie, nie powinien przesadzać z filtrami, bo trochę promieniowania UV jest organizmowi potrzebne – zauważa specjalista medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Ekspert podkreśla jednak, że podczas dłuższej ekspozycji na słońce odpowiednia ochrona skóry jest niezbędna.

Czy można zatrzymać starzenie skóry?

Dobra wiadomość jest taka, że proces starzenia można znacząco spowolnić. Zła – nie da się go całkowicie zatrzymać.

Co ciekawe, według specjalisty dużo większe znaczenie niż zabiegi medycyny estetycznej ma codzienny styl życia.

Zatrzymać starzenia skóry niestety nie możemy. Możemy je spowolnić i to dość mocno. W większym stopniu zależy to od naszego stylu życia niż od samej medycyny estetycznej. Zabiegi mogą wspomagać, ale nie zastąpią codziennych nawyków



dr Marek Wasiluk

3 największe „przyspieszacze” starzenia

Zdaniem gościa podcastu „Lekarz Dużurny”, największy wpływ na tempo starzenia skóry mają trzy czynniki:

przewlekły stres,

przewlekły stan zapalny organizmu,

nadmierna ekspozycja na słońce.

Lato nie musi być zagrożeniem dla skóry. Wręcz przeciwnie – może przynieść wiele korzyści dla organizmu, jeśli pamiętamy o umiarze.