RMF24

Tragiczne informacje napływają ze środowiska polskich skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł były skoczek Grzegorz Miętus. Osierocił dwójkę dzieci - Klemensa i Franciszka.

Informacje o śmierci byłego polskiego skoczka narciarskiego Grzegorza Miętusa podała „Gazeta Krakowska”. Okoliczności śmierci 33-latka nie są znane.

Miętus pochodził z Zakopanego - urodził się w lutym 1993 roku. Do jego największych sukcesów należało zdobycie brązowego medalu mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym, który wywalczył w 2009 roku w Szczyrbskim Jeziorze.

Miał starszego brata Krzysztofa - również skoczka narciarskiego. Był zawodnikiem zakopiańskich zespołów narciarskich Start Krokiew i AZS Zakopane.

Grzegorz Miętus podczas zawodów Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle W 2014 roku. (Fot. Andrzej Grygiel) / PAP

Były sportowiec zmarł w sobotę, 4 lipca 2026. Osierocił dwóch synów: Klemensa i Franciszka.

Śmierć skoczka skomentował Polski Związek Narciarski, który zamieścił komunikat w tej sprawie. „Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich. Rodzinie, najbliższym, kolegom i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy” – przekazała federacja.

Od lat Miętus pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN.