Informacje o śmierci byłego polskiego skoczka narciarskiego Grzegorza Miętusa podała „Gazeta Krakowska”. Okoliczności śmierci 33-latka nie są znane.
Miętus pochodził z Zakopanego - urodził się w lutym 1993 roku. Do jego największych sukcesów należało zdobycie brązowego medalu mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym, który wywalczył w 2009 roku w Szczyrbskim Jeziorze.
Miał starszego brata Krzysztofa - również skoczka narciarskiego. Był zawodnikiem zakopiańskich zespołów narciarskich Start Krokiew i AZS Zakopane.
Były sportowiec zmarł w sobotę, 4 lipca 2026. Osierocił dwóch synów: Klemensa i Franciszka.
Śmierć skoczka skomentował Polski Związek Narciarski, który zamieścił komunikat w tej sprawie. „Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich. Rodzinie, najbliższym, kolegom i przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy” – przekazała federacja.
Od lat Miętus pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN.