Kamil Stoch w nowej roli. „Byłem trochę zaskoczony propozycją”

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Polski Związek Narciarski w komunikacie podkreślił, że rozmowy ze Stochem o tym, jak wykorzystać doświadczenie trzykrotnego mistrza olimpijskiego, trwały od trzech miesięcy.

Jest lubiany przez zawodników i trenerów, a do tego bardzo poważnie podchodzi do każdego tematu. Dlatego zależało nam bardzo na tym, by wciągnąć Kamila do współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim. Rozmawiałem z trenerem kadry Maciejem Maciusiakiem, ale też z zawodnikami. Oni po prostu bardzo się cieszą też z tego powodu, że mieliby Kamila blisko siebie - zapewnił prezes PZN Apoloniusz Tajner.

Stoch podkreślił, że nigdy nie miał zamiaru chować swojej wiedzy. Zaznaczył, że cieszy go to, że ktoś chce skorzystać z jego doświadczenia.

Tak to powinno działać, by rozwijać ten sport u nas. Nie ukrywam, że byłem trochę zaskoczony propozycją, jaką otrzymałem z Polskiego Związku Narciarskiego, dlatego też potrzebowałem nieco czasu, by się nad tym zastanowić - powiedział Stoch, cytowany w komunikacie PZN.

Na czym będzie polegała funkcja Stocha?

39-letni Stoch, zwany „Rakietą z Zębu”, ma być łącznikiem pomiędzy kadrami narodowymi a działaczami związku.

Związek chce mieć u siebie osobę, która doskonale rozumie problemy zawodników, ale też świetnie ich zna. Odpowiada mi ta nowa funkcja. Co ciekawe, koledzy nie byli zaskoczeni tym. Przyznali, że dla nich to jest normalna kolej rzeczy i cieszą się z takiego obrotu spraw - dodał Stoch.

Stoch to jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii. Na igrzyskach olimpijskich triumfował w konkursach indywidualnych na dużej i normalnej skoczni w Soczi (2014) oraz na dużej w Pjongczangu (2018), gdzie zdobył też brąz w rywalizacji drużynowej. W dorobku ma sześć medali mistrzostw świata w skokach i trzy kolejne w MŚ w lotach. Dwukrotnie triumfował w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata, a trzy razy wygrał prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Karierę zakończył po sezonie 2025/26.