Rusza sezon PŚ w skokach. Jest skład Polaków na zawody w Lillehammer

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Polski Związek Narciarski ogłosił kadrę Biało-Czerwonych na inaugurację Pucharu Świata w skokach. Premierowe zawody już za tydzień w norweskim Lillehammer.

Skład Polaków na PŚ w Lillehammer

Trener męskiej reprezentacji Polski Maciej Maciusiak powołał sześciu zawodników na zawody w Lillehammer.

W Norwegii wystąpią: Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Jakub Wolny.

Marcin Bachleda, szkoleniowiec żeńskiej kadry, zdecydował, że w Lillehammer wystartują Anna Twardosz i Kamila Karpiel.

„Wybraliśmy najlepszą szóstkę”

Biało-Czerwoni trenowali ostatnio na zgrupowaniach w Zakopanem i Wiśle. Po nich szkoleniowcy podjęli decyzje o składach na inaugurację Pucharu Świata.

Decydowała aktualna forma sportowa zawodników. Jestem przekonany, że skład został wybrany sprawiedliwie na podstawie dwóch sprawdzianów w Zakopanem i Wiśle. O ostatnie dwa miejsca walczyło czterech zawodników. Na ten moment wybraliśmy najlepszą szóstkę - powiedział trener Maciusiak, cytowany przez PZN.

O ostatnie dwa miejsca rywalizowali: Kubacki, Wolny, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Dwóch pierwszych spisało się lepiej niż ich koledzy i to oni pojadą do Norwegii - przekazał szkoleniowiec.

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, ta sama szóstka wystąpi też w zawodach Pucharu Świata w Ruce (28-29 listopada) - podał PZN.

Wśród pań pewniaczką była Anna Twardosz, druga zawodniczka letniego Grand Prix. Drugie miejsce w kadrze wywalczyła Kamila Karpiel.

Inauguracja Pucharu Świata w Lillehammer zaplanowana jest na 20-22 listopada.