Rusza sezon PŚ w skokach. Jest skład Polaków na zawody w Lillehammer

Skład Polaków na PŚ w Lillehammer
Trener męskiej reprezentacji Polski Maciej Maciusiak powołał sześciu zawodników na zawody w Lillehammer.
W Norwegii wystąpią: Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Jakub Wolny.
Marcin Bachleda, szkoleniowiec żeńskiej kadry, zdecydował, że w Lillehammer wystartują Anna Twardosz i Kamila Karpiel.
„Wybraliśmy najlepszą szóstkę”
Biało-Czerwoni trenowali ostatnio na zgrupowaniach w Zakopanem i Wiśle. Po nich szkoleniowcy podjęli decyzje o składach na inaugurację Pucharu Świata.
Decydowała aktualna forma sportowa zawodników. Jestem przekonany, że skład został wybrany sprawiedliwie na podstawie dwóch sprawdzianów w Zakopanem i Wiśle. O ostatnie dwa miejsca walczyło czterech zawodników. Na ten moment wybraliśmy najlepszą szóstkę - powiedział trener Maciusiak, cytowany przez PZN.
O ostatnie dwa miejsca rywalizowali: Kubacki, Wolny, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Dwóch pierwszych spisało się lepiej niż ich koledzy i to oni pojadą do Norwegii - przekazał szkoleniowiec.
Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, ta sama szóstka wystąpi też w zawodach Pucharu Świata w Ruce (28-29 listopada) - podał PZN.
Wśród pań pewniaczką była Anna Twardosz, druga zawodniczka letniego Grand Prix. Drugie miejsce w kadrze wywalczyła Kamila Karpiel.
Inauguracja Pucharu Świata w Lillehammer zaplanowana jest na 20-22 listopada.