Rząd musi zredukować deficyt o 140 mld zł. Sławomir Dudek: Innego wyjścia nie ma

RMF24

„Musimy zredukować deficyt o 140 miliardów złotych. Mamy gorączkę 40 stopni i planujemy ją utrzymywać przez trzy lata. Organizm by tego nie wytrzymał. Nie ma pomysłu, jak go zredukować. Politycy - nikt - nie chcą ani w lewo, ani w prawo. Złapali się za ręce, stoją w klinczu i nie podejmują żadnych decyzji” - mówił w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej, zapytany o opinię dotyczącej ustawy budżetowej.

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Są dwa rozwiązania. Jeżeli jako społeczeństwo chcemy mieć wydatki na poziomie Szwecji, a już przegoniliśmy Szwecję, to musimy mieć szwedzkie podatki. Jeżeli nie godzimy się jako społeczeństwo i politycy (...) na podniesienie podatków, to musimy zredukować wydatki. Innego wyjścia nie ma - dodał ekonomista.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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