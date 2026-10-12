Raport ws. Pegasusa. Naszym gościem będzie Witold Zembaczyński

Komisja przesłuchała ponad 70 świadków i złożyła 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez polityków PiS Zbigniewa Ziobrę, Mariusza Kamińskiego czy Macieja Wąsika. Z raportu wynika, że państwo nie miało pełnej kontroli nad systemem Pegasus. Czy to zbrodnia stanu, jak uważa premier Donald Tusk? Czy winni tej sytuacji trafią przed sąd?
Naszego gościa zapytamy także o porażkę Moniki Piątkowskiej w wyborach w Krakowie. Czy to sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej i jej politycznych sojuszników? Czy wyborcy odsuwają się od dużych formacji politycznych? Czy ten scenariusz może się powtórzyć w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych?
M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Witoldem Zembaczyńskim.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy w czwartek, tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!