Raport ws. Pegasusa. Naszym gościem będzie Witold Zembaczyński

RMF24

Kto miał kontrolę nad systemem Pegasus? Czy wrażliwe dane polskich obywateli trafiły do innego państwa? Czy został zakupiony legalnie? Czy z raportu wynika, że był traktowany jako narzędzie przeciwko politycznym przeciwnikom? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek Sejmowej Komisji Śledczej ds. Pegasusa.

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Komisja przesłuchała ponad 70 świadków i złożyła 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez polityków PiS Zbigniewa Ziobrę, Mariusza Kamińskiego czy Macieja Wąsika. Z raportu wynika, że państwo nie miało pełnej kontroli nad systemem Pegasus. Czy to zbrodnia stanu, jak uważa premier Donald Tusk? Czy winni tej sytuacji trafią przed sąd?

Naszego gościa zapytamy także o porażkę Moniki Piątkowskiej w wyborach w Krakowie. Czy to sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej i jej politycznych sojuszników? Czy wyborcy odsuwają się od dużych formacji politycznych? Czy ten scenariusz może się powtórzyć w przyszłym roku w wyborach parlamentarnych?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Witoldem Zembaczyńskim.

Sądy nie wiedziały, na co dają zgodę. Szokujące kulisy raportu sejmowej komisji ws. Pegasusa System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski – mówiła szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka, przedstawiając raport z prac…

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy w czwartek, tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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