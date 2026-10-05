Czy wielkie inwestycje są realne bez podnoszenia podatków? Zapytamy Daniela Obajtka

RMF24

Czy Daniel Obajtek stał się już nową twarzą gospodarczego programu PiS? Czy idea łączenia spółek Skarbu Państwa i budowy dwóch dużych grup energetycznych, to rzeczywiście dobry pomysł? Piotr Salak w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapyta europosła PiS Daniela Obajtka również o to, jak sfinansować wielkie inwestycje państwa, zbrojenia, ochronę zdrowia i politykę społeczną bez podnoszenia podatków i wieku emerytalnego.

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Piotr Salak poruszy też temat kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej. Jaki to będzie miało wpływ na inflację oraz stopy procentowe? Czy utrzymywanie niższych cen paliw kosztem zysków koncernów może w dłuższej perspektywie oznaczać mniej pieniędzy na inwestycje? Padnie również pytanie o to, jak PiS chce chronić wielkie koncerny przed ręcznym sterowaniem przez polityków.

W programie także polityka i pytania o kondycję polskiej prawicy. Czy Daniel Obajtek żałuje, że nie dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus? Czy sam wróciłby wcześniej ze Strasburga, gdyby PiS potrzebowało go w Warszawie?

Europosła zapytamy również o przyszłość Polski w strefie euro. Czy jego zdaniem temat przyjęcia wspólnej waluty powinien wrócić do publicznej debaty?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!