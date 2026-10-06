Czy wielkie inwestycje są realne bez podnoszenia podatków? Pytaliśmy Daniela Obajtka

Piotr Salak poruszył też temat kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej. Jaki to będzie miało wpływ na inflację oraz stopy procentowe? Czy utrzymywanie niższych cen paliw kosztem zysków koncernów może w dłuższej perspektywie oznaczać mniej pieniędzy na inwestycje? Padło również pytanie o to, jak PiS chce chronić wielkie koncerny przed ręcznym sterowaniem przez polityków.
W programie nie zabrakło także pytań o politykę i o kondycję polskiej prawicy. Czy Daniel Obajtek żałuje, że nie dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus? Czy sam wróciłby wcześniej ze Strasburga, gdyby PiS potrzebowało go w Warszawie?
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