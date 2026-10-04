Co oznacza nowa „ustawa przedwojenna”? Joanna Kluzik-Rostkowska w Radiu RMF24

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy Joannę Kluzik-Rostkowską o przygotowywaną w Ministerstwie Obrony Narodowej ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Wiceszef MON Cezary Tomczyk potwierdził w RMF FM, że od kilkunastu tygodni pracuje nad przepisami, które mają m.in. usprawnić kierowanie obroną państwa, współpracę wojska ze służbami oraz przerzut wojsk polskich i sojuszniczych w newralgiczne miejsca. Kiedy możemy spodziewać się nowej ustawy?

W przestrzeni publicznej pojawiły się ostrzeżenia, że pobór jest formalnie zawieszony, a nie zniesiony. Czy rzeczywiście powrót poboru jest jednym ze scenariuszy, na które państwo powinno być przygotowane? Kto i w jakiej sytuacji mógłby zdecydować o jego odwieszeniu? Czy Polska jest dziś przygotowana na szybkie zwiększenie liczebności armii?

Zapytamy również o bezpieczeństwo Polski i przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Donald Trump mówił o postępach w kierunku utworzenia stałej bazy US Army w Polsce. Jednocześnie z Waszyngtonu płyną sygnały o zmianie rozmieszczenia części amerykańskich wojsk i powrocie do USA „dziesiątek tysięcy” żołnierzy. Czy słowa Pete'a Hegsetha powinny niepokoić Polskę? Czy zwiększenie stałej obecności Amerykanów może rzeczywiście zrekompensować ewentualne ograniczenie rotacyjnej obecności wojsk USA w Europie?

W rozmowie wrócimy także do sporu o rolę prezydenta i rządu w polityce bezpieczeństwa. Kto powinien prowadzić rozmowy z administracją Donalda Trumpa? Czy konkurencyjne kanały komunikacji Pałacu Prezydenckiego i rządu mogą wzmacniać pozycję Polski w Waszyngtonie, czy przeciwnie – utrudniają prowadzenie spójnej polityki zagranicznej i obronnej?

Na rozmowę Piotra Salaka z Joanną Kluzik-Rostkowską zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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