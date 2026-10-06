Wiceszef MSZ straci immunitet? Rzecznik rządu zabrał głos

RMF24

„Tak, oczywiście, premier Donald Tusk wiedział o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem w marcu. Spotkanie miało charakter dyskrecjonalny” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do tego, jaki wpływ na relacje polsko-amerykańskie mogło mieć spotkania szefa polskiego MON z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podkreślił także, że Polska „ma obietnice powstania stałej bazy amerykańskiej w Polsce”. Poseł Koalicji Obywatelskiej komentując sprawę immunitetu wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego ocenił, że „jeżeli do tej pory nie złożył immunitetu, to raczej nie złoży”. Sejmowa komisja regulaminowa dziś zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PSL. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Rzecznik rządu Adam Szłapka w Porannej rozmowie w RMF FM komentował kwestię potencjalnej utraty immunitetu przez posła Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego. Sprawą ma zająć się we wtorek sejmowa Komisja Regulaminowa. Prokuratura chce postawić zarzuty zagrożone karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Bartoszewski straci immunitet? Rzecznik rządu kreśli scenariusz

Szłapka ocenił, że „jeśli do tej pory wiceszef MSZ nie złożył immunitetu, to już chyba nie złoży”. Podkreślił także, że ostateczną decyzję w sprawie odebrania posłowi PSL podejmą poszczególne kluby parlamentarne.

Dopytywany o to, dlaczego Bartoszewski pełni funkcję wiceministra w resorcie spraw zagranicznych skoro nie posiada certyfikatu, stwierdził, że „będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić”.

Po to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. My w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem – stwierdził.

W rozmowie pojawił się również wątek marcowego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Rzecznik rządu potwierdził na antenie radia RMF FM, że premier Donald Tusk miał pełną wiedzę na temat tego spotkania. Na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie. I mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem – stwierdził.

Szłapka: Bielan jest emanacją najgorszych cech PiS

Na sugestię prowadzącego, że tematem rozmowy nie była kwestia stałej bazy USA w Polsce, lecz sprawy związane z rządem, co z kolei podnosił europoseł PiS Adam Bielan, Adam Szłapka poddał w wątpliwość wiarygodność tego przekazu.

Wierzy pan w cokolwiek Bielanowi? - odparł rzecznik rządu, podkreślając, że ten polityk jest - jak się wyraził - emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości.

Dodał, że „dla władzy Bielan jest w stanie z każdym zrobić wszystko”.

Chce zaszkodzić relacjom polsko - amerykańskim po to, żeby osłabić rząd. Uważam to za obrzydliwe. Chce pokazać, że Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on (Adam Bielan - red.), jako przedstawiciel PiS, może te relacje naprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, naszymi europejskimi partnerami, współpracujemy na co dzień w NATO. Nie można tak robić. Nie można ze względu na własny, taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników - ocenił.

Zarzucił w tym kontekście europosłowie Prawa i Sprawiedliwości „brak patriotyzmu”, sugerując, że świadome działanie na szkodę relacji polsko-amerykańskich byłoby to przejawem „zdrady interesów narodowych”. Chce (Bielan - red.) zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskim. Mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest, że to jest obrzydliwe podejście - stwierdził.

Odniósł się również do szeroko komentowanej w ostatnim czasie kwestii budowy w Polsce stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Adam Szłapka zapewnił, że „Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi intensywne prace w tym zakresie”.

Nie chcę mówić o terminie, natomiast tak: pracujemy bardzo, bardzo intensywnie – oświadczył.

Mamy obietnicę, że będzie stała baza, natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że Polsce bardzo zależy i wszystkie rządy żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te trzydzieści ponad lat wszyscy się o to starali żebyśmy byli w NATO. Wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy starali się o to, żeby, żeby być w Unii Europejskiej. Teraz się pojawiają tacy ludzie jak Braun, którzy to podważają - ocenił.

Szłapka o planach USA: To nie jest dobra wiadomość

Podkreślił zarazem, że fakt iż Amerykanie redukują część wojski w Europie „nie jest dobrą wiadomością także dla bezpieczeństwa całej Europy”.

Wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich w Europie była jak najmniejsza – podsumował gość Porannej rozmowy w RMF FM rzecznik rządu, Adam Szłapka.

