Klich zażądał przeprosin od Tuckera Carlsona. Skandaliczne słowa o napaści na Polskę

RMF24

Charge d’affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od Tuckera Carlsona publicznych przeprosin i wycofania słów dotyczących napaści III Rzeszy na Polskę. Dyplomata ocenił wypowiedzi amerykańskiego publicysty jako „kolosalną zniewagę” dla ofiar nazizmu. Treść listu skierowanego przez Klicha do Carlsona opublikowała polska ambasada w Waszyngtonie. Reakcja dotyczy rozmowy Carlsona z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Reesem-Moggiem.

Carlson próbował uzasadniać inwazję III Rzeszy na Polskę, mówiąc o odebraniu Niemcom „niemieckich terytoriów”. Publicysta miał nie odnieść się do uwagi Reesa-Mogga, że wcześniej Prusy uczestniczyły w rozbiorach Polski.

To były jego argumenty, a, nawiasem mówiąc, to była prawda – mówił Carlson, odnosząc się do argumentacji Adolfa Hitlera przed wybuchem wojny.

Publicysta przekonywał też, że Wielka Brytania nie powinna była angażować się w konflikt, który – w jego ocenie – nie przyniósł jej korzyści i przyczynił się do utraty imperium oraz suwerenności.

„Kolosalna zniewaga dla ofiar nazizmu”

Bogdan Klich napisał, że jest „oburzony fałszywymi i głęboko niepokojącymi stwierdzeniami” Carlsona.

To stwierdzenie stanowi kolosalną zniewagę dla milionów ofiar nazizmu, w tym setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wyzwalania Europy spod okupacji III Rzeszy – zaznaczył dyplomata.

Podkreślił, że wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję po agresji na Polskę 1 września 1939 roku nie było wyłącznie realizacją zobowiązań sojuszniczych. Jak ocenił, nawet bez tej decyzji Londyn i Paryż zostałyby zaatakowane przez III Rzeszę.

Szef polskiej placówki w Waszyngtonie przypomniał, że niemiecka napaść na Polskę była wcześniej przygotowywana, a celem Hitlera miało być zniszczenie polskiej państwowości oraz eksterminacja ludności.

„Jako amerykański dziennikarz, który korzysta z demokratycznego prawa do wolności słowa, stał się Pan teraz apologetą Adolfa Hitlera. Czyniąc to, ucieka się Pan do kłamstw, całkowicie fałszując udokumentowane fakty historyczne” – napisał Klich.

Dyplomata zażądał od Carlsona natychmiastowego, publicznego wycofania tych słów i przeprosin. „Propagandy nazistowskiej nie da się zrehabilitować pod płaszczykiem wolności słowa” – dodał.

Rees-Mogg prostował słowa Carlsona

W rozmowie z Carlsonem Jacob Rees-Mogg wielokrotnie kwestionował jego tezy. Brytyjski polityk zarzucał rozmówcy, że „balansuje na granicy obrony Hitlera”. Carlson odpowiedział, że „nie jest skrytym nazistą”.

Były prezenter Fox News przedstawiał również twierdzenia dotyczące współczesnej Rosji i Wielkiej Brytanii, które Rees-Mogg prostował w trakcie rozmowy. Carlson mówił m.in., że rosyjska gospodarka jest znacznie większa od brytyjskiej oraz że Rosja rzadziej niż Wielka Brytania więzi ludzi za wpisy w mediach społecznościowych.

Carlson w przeszłości krytykował udział aliantów w wojnie przeciwko III Rzeszy. Zapraszał także do swojego programu Daryla Coopera, historyka i podcastera oskarżanego przez krytyków o rewizjonizm historyczny i relatywizowanie zbrodni Hitlera.

Kim jest Tucker Carlson?

Tucker Carlson to amerykański konserwatywny publicysta, komentator polityczny i podcaster. Urodził się 16 maja 1969 roku w San Francisco. Przez lata pracował m.in. dla stacji CNN, MSNBC i Fox News.

Największą rozpoznawalność zdobył jako prowadzący program „Tucker Carlson Tonight” w Fox News. Audycja była jedną z najpopularniejszych w amerykańskiej telewizji kablowej. Carlson odszedł ze stacji w kwietniu 2023 roku.

Później uruchomił własny program publikowany w internecie. W lutym 2024 roku przeprowadził głośny wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowa spotkała się z ostrą krytyką części polityków, ekspertów i mediów, które zarzucały Carlsonowi brak weryfikowania przedstawianych przez rosyjskiego przywódcę tez.

Carlson jest znany z krytyki amerykańskiej polityki zagranicznej, wsparcia dla Ukrainy oraz establishmentu politycznego w USA. Jego wypowiedzi dotyczące wojny w Ukrainie, Rosji, NATO, imigracji i historii II wojny światowej wywołują regularnie kontrowersje.