„Szkodzi relacjom z USA”. Szłapka uderza w Bielana, w tle spotkanie szefa MON z Trumpem

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„Tak, oczywiście, premier Donald Tusk wiedział o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem w marcu. Spotkanie miało charakter dyskrecjonalny” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do tego, jaki wpływ na relacje polsko-amerykańskie mogło mieć spotkania szefa polskiego MON z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podkreślił także, że Polska „ma obietnice powstania stałej bazy amerykańskiej w Polsce”. Poseł Koalicji Obywatelskiej, komentując sprawę immunitetu wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego, ocenił, że „jeżeli do tej pory nie złożył immunitetu, to raczej nie złoży”. Sejmowa komisja regulaminowa dziś zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PSL. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.

Adam Szłapka nie szczędził gorzkich słów pod adresem Adama Bielana w Porannej rozmowie w RMF FM (Fot. Mikołaj Poruszek - RMF FM, Adam Jargiło - PAP)

Adam Szłapka nie szczędził gorzkich słów pod adresem Adama Bielana w Porannej rozmowie w RMF FM (Fot. Mikołaj Poruszek - RMF FM, Adam Jargiło - PAP) / RMF FM

Rzecznik rządu Adam Szłapka w Porannej rozmowie w RMF FM komentował kwestię potencjalnej utraty immunitetu przez posła Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego. Sprawą ma zająć się we wtorek sejmowa Komisja Regulaminowa. Prokuratura chce postawić zarzuty zagrożone karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Bartoszewski straci immunitet? Rzecznik rządu kreśli scenariusz

Szłapka ocenił, że „jeśli do tej pory wiceszef MSZ nie złożył immunitetu, to już chyba nie złoży”. Podkreślił także, że ostateczną decyzję w sprawie odebrania posłowi PSL podejmą poszczególne kluby parlamentarne.

Dopytywany o to, dlaczego Bartoszewski pełni funkcję wiceministra w resorcie spraw zagranicznych, skoro nie posiada certyfikatu, stwierdził, że „będzie miał okazję to wszystko bardzo precyzyjnie wyjaśnić”.

Wiceszef MSZ straci immunitet? Rzecznik rządu zabrał głos Czas: 20:51

Po to jest też komisja regulaminowa, na której to wszystko jest omawiane. My w sprawach immunitetów, które dotyczyły posłów Koalicji Obywatelskiej, głosujemy zawsze tak, żeby nikt się nie zasłaniał immunitetem – stwierdził.

W rozmowie pojawił się również wątek marcowego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Rzecznik rządu potwierdził na antenie radia RMF FM, że premier Donald Tusk miał pełną wiedzę na temat tego spotkania. Na pewno pełną wiedzę ma pan premier. Zresztą mówił o tym publicznie. I mówiąc uczciwie, ja tutaj dużo więcej niż pan premier o tym spotkaniu nie powiem – stwierdził.

Szłapka: Bielan jest emanacją najgorszych cech PiS

Na sugestię prowadzącego, że tematem rozmowy nie była kwestia stałej bazy USA w Polsce, lecz sprawy związane z rządem, co z kolei podnosił europoseł PiS Adam Bielan, Adam Szłapka poddał w wątpliwość wiarygodność tego przekazu.

Wierzy pan w cokolwiek Bielanowi? - odparł rzecznik rządu, podkreślając, że ten polityk jest - jak się wyraził - emanacją najgorszych cech Prawa i Sprawiedliwości.

Dodał, że „dla władzy Bielan jest w stanie z każdym zrobić wszystko”.

Chce zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskim po to, żeby osłabić rząd. Uważam to za obrzydliwe. Chce pokazać, że Polska ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a on (Adam Bielan - red.), jako przedstawiciel PiS, może te relacje naprawić, co jest oczywistą nieprawdą. Polska jest w normalnych, dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z naszymi europejskimi partnerami, współpracujemy na co dzień w NATO. Nie można tak robić. Nie można ze względu na własny taki bardzo wąsko rozumiany interes partyjny podważać zaufania do najważniejszych sojuszników - ocenił.

Zarzucił w tym kontekście europosłowie Prawa i Sprawiedliwości „brak patriotyzmu”, sugerując, że świadome działanie na szkodę relacji polsko-amerykańskich byłoby to przejawem „zdrady interesów narodowych”. Chce (Bielan - red.) zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskim. Mówię na poziomie państwowym, po to, żeby osłabić rząd. Uważam, że to jest obrzydliwe podejście - stwierdził.

Odniósł się również do szeroko komentowanej w ostatnim czasie kwestii budowy w Polsce stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Adam Szłapka zapewnił, że „Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi intensywne prace w tym zakresie”.

Nie chcę mówić o terminie, natomiast tak: pracujemy bardzo, bardzo intensywnie – oświadczył.

Mamy obietnicę, że będzie stała baza, natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że Polsce bardzo zależy, żeby ten sojusz zacieśniać, bo przez te trzydzieści ponad lat wszyscy się o to starali, żebyśmy byli w NATO. Wszyscy starali się o to, żebyśmy mieli jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy starali się o to, żeby być w Unii Europejskiej. Teraz się pojawiają tacy ludzie jak Braun, którzy to podważają - ocenił.

Szłapka o planach USA: To nie jest dobra wiadomość

Podkreślił zarazem, że fakt, iż Amerykanie redukują część wojski w Europie „nie jest dobrą wiadomością także dla bezpieczeństwa całej Europy”.

Wszyscy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie powinny solidarnie starać się, żeby redukcja wojsk amerykańskich w Europie była jak najmniejsza – podsumował gość Porannej rozmowy w RMF FM rzecznik rządu, Adam Szłapka.

Rzecznik rządu o słowach Carlsona: Myślę, że Radosław Sikorski zabierze głos

Adam Szłapka był pytany także o kwestię skandalicznej wypowiedzi amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona, który stwierdził, że „Adolf Hitler słusznie zaatakował Polskę”. Wypowiedź odbiła się szerokim echem w Polsce. Spotkała się także z reakcją ze strony charge d’affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdana Klicha, który zażądał od Carlsona publicznych przeprosin i wycofania słów dotyczących napaści III Rzeszy na Polskę.

Klich zażądał przeprosin od Tuckera Carlsona. Skandaliczne słowa o napaści na Polskę Charge d’affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od Tuckera Carlsona publicznych przeprosin i wycofania słów dotyczących napaści III Rzeszy na Polskę. Dyplomata ocenił wypowiedzi amerykańskiego publicysty jako „kolosalną…

Tomasz Terlikowski zapytał gościa Porannej rozmowy w RMF FM, czy polski rząd zamierza podjąć jakieś kroki?

Tak (wypowiedź Carlosna – red.) jest skandaliczna. Ambasador Klich zaprotestował. To jest przedstawiciel rządu – odparł.

Dodał natomiast, że spodziewa się reakcji ze strony szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

