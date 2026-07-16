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Ultimatum dla Mateusza Morawieckiego. Czy były premier zostanie wykluczony z PiS?

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 16 lipca (15:09)

Czy były premier Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z PiS, jeśli nie zlikwiduje stowarzyszenia Rozwój Plus? Czy idea dwóch płuc w PiS się nie sprawdziła? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysława Czarnka, wiceprezesa PiS. Zapraszamy!

Ultimatum dla Mateusza Morawieckiego. Czy były premier zostanie wykluczony z PiS?
Przemysław Czarnek, fot. Marcin Suchmiel /RMF FM

Prezes Jarosław Kaczyński postawił ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu. Jednak były premier nie zgadza się na likwidację stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest to równoznaczne z wykluczeniem z partii. Czy widmo rozłamu w PiS jest realne? 

W rozmowie nie zabraknie także pytań o niedawne słowa Przemysława Czarnka dotyczące zablokowania pomocy militarnej dla Ukrainy. 

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych! 

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

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Źródło: RMF FM
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość Mateusz Morawiecki Przemysław Czarnek

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