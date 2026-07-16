Ultimatum dla Mateusza Morawieckiego. Czy były premier zostanie wykluczony z PiS?

RMF24

Czy były premier Mateusz Morawiecki zostanie usunięty z PiS, jeśli nie zlikwiduje stowarzyszenia Rozwój Plus? Czy idea dwóch płuc w PiS się nie sprawdziła? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysława Czarnka, wiceprezesa PiS. Zapraszamy!

Prezes Jarosław Kaczyński postawił ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu. Jednak były premier nie zgadza się na likwidację stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest to równoznaczne z wykluczeniem z partii. Czy widmo rozłamu w PiS jest realne?

W rozmowie nie zabraknie także pytań o niedawne słowa Przemysława Czarnka dotyczące zablokowania pomocy militarnej dla Ukrainy.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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