Ultimatum dla Mateusza Morawieckiego. Czy były premier zostanie wykluczony z PiS?

Prezes Jarosław Kaczyński postawił ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu. Jednak były premier nie zgadza się na likwidację stowarzyszenia Rozwój Plus. Jest to równoznaczne z wykluczeniem z partii. Czy widmo rozłamu w PiS jest realne?
W rozmowie nie zabraknie także pytań o niedawne słowa Przemysława Czarnka dotyczące zablokowania pomocy militarnej dla Ukrainy.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube
https://www.youtube.com/@RMF24Video