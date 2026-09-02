Nowe egzaminy na prawo jazdy kat. B. Minister infrastruktury w RMF FM o zmianach i terminach

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„Chciałbym, aby od przyszłego roku weszła w życie ustawa o zmianie w egzaminie na prawo jazdy. Zmian planujemy dużo” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL. „Najbardziej znaną jest wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym i przeniesienie ciężaru egzaminowania na miasto. Zmiana będzie dotyczyła też pytań. Dziś jest baza ponad 3 tys. pytań, które nie są idealne. Chcielibyśmy, by nie wykraczała ona ponad 1,5 tys.” - dodał.

Co jeszcze czeka kandydatów na kierowców?

Minister dodał, że zmiany miałyby dotyczyć też tylko samej bazy pytań, ale też sposobu ich przygotowywania.

Chcemy, żeby opracowywane były nie tak jak dziś - przez osoby, które nie są związane z jedną instytucją, tylko żeby powstała centralna instytucja, która będzie dbała o przygotowanie i weryfikowanie tych pytań - powiedział Dariusz Klimczak w RMF FM. Zapewnił, że ustawa jest gotowa.

Mamy za sobą najważniejszy etap konsultacji międzyresortowych i tych konsultacji z organizacjami zewnętrznymi. Uwzględniliśmy dużo uwag. Dziś musimy to złożyć w jedną całość i przedstawić Radzie Ministrów. Chciałbym, żeby ta ustawa została przyjęta przez rząd i parlament w tym roku i mogła od przyszłego roku obowiązywać - poinformował.

Pytania o Port Polska i opóźnienia

Szereg wątpliwości dotyczących budowy największego lotniska w Polsce zgłaszają mieszkańcy mazowieckiego Baranowa. Właśnie na terenie tej miejscowości - między Łodzią a Warszawą - planowane jest lotnisko o nazwie Port Polska. Jego poprzednia nazwa to CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny.

Pierwsza łopata została wbita już dawno. Tam robota idzie pełną parą. Byłem miesiąc temu na budowie. Grunty są wykupione w zdecydowanej większości. Trwają negocjacje z właścicielami, którzy nie zgodzili się na tzw. program dobrowolnych nabyć - powiedział nasz gość, zaznaczając, że w czerwcu została podpisana umowa na wykonanie fundamentów pod terminal.

To jest ogromny projekt. Nie dotyczy tylko Baranowa, ale i Łodzi, gdzie jest montowana tarcza do drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości i wiele, wiele innych działań - dodał. Minister odpowiedział również na doniesienia o opóźnieniach m.in. z tego powodu, że libańska spółka nie dotrzymuje terminów.

To jest spółka wybrana przez naszych poprzedników z PiS. Chwalono się, że to spółka międzynarodowa. Dzisiaj ci ludzie pytają nas o firmy polskie, a sami się nad tym nie zastanawiali - powiedział Dariusz Klimczak.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

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