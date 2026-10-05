Maciej Berek czeka na ruch prezydenta. Czy rząd ma plan B?

RMF24

Jaki jest plan koalicji rządowej na wypadek braku zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy będzie obowiązkowy pobór do wojska? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Adama Szłapkę, rzecznika rządu, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Adam Szłapka gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Co zrobi koalicja rządowa, jeśli prezydent nie zdecyduje się na zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy rząd ma przygotowany scenariusz na taką sytuację i jak zamierza odpowiedzieć na ewentualny impas w sprawie Trybunału?

W Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski zapyta także o bezpieczeństwo i politykę obronną. Czy Polska powinna przygotowywać się do wprowadzenia obowiązkowego poboru do wojska?

Nie zabraknie również pytań o relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jakie znaczenie miało marcowe spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem? Czy było częścią uzgodnionej polityki rządu?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Pytania należy wpisać w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm. Zachęcamy do zadawania pytań również na naszym kanale na YouTube.