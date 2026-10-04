Jak długo Polskę będzie stać na rozbudowane programy socjalne i zbrojeniowe? Mateusz Morawiecki w Porannej rozmowie w RMF FM

RMF24

Czy Daniel Obajtek został twarzą gospodarczego programu PiS i zastąpił w tej roli Mateusza Morawieckiego? Jak były premier ocenia propozycje zmian w Polskim Ładzie i budowę nowych kopalń? Tomasz Terlikowski w Porannej rozmowie w RMF FM zapyta byłego premiera, przewodniczącego stowarzyszenia Rozwój Plus, także o kondycję finansów publicznych. Czy przy obecnej skali wydatków na świadczenia społeczne, ochronę zdrowia i obronność kolejny rząd będzie musiał dokonać ich rewizji?

Mateusza Morawieckiego zapytamy także o ceny paliw i decyzję prezydenta w sprawie ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków. Czy jego zdaniem chodziło przede wszystkim o zapisy ustawy, czy o polityczne konsekwencje decyzji na rok przed wyborami parlamentarnymi?

Tomasz Terlikowski zapyta również o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, jej koszt i termin decyzji, a także o obowiązkową służbę wojskową. Czy powinna zostać wprowadzona i jak miałaby wyglądać?

W programie porozmawiamy także o przyszłości Rozwoju Plus. Czy ugrupowanie wystartuje w wyborach samodzielnie, kiedy powstanie partia i jak przebiega budowa jej struktur w regionach? Czy zapowiadany na połowę października kongres odbędzie się zgodnie z planem? Mateusz Morawiecki odniesie się też do rozmów PiS z parlamentarzystami Rozwoju Plus o ich powrocie do partii oraz do pomysłu prawicowego paktu senackiego.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

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